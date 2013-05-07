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市场报道 | 2013年 5月 7日 星期二 20:54 BJT

美国热股：微软Windows 8推出六个月来已售出1亿套

路透5月7日 - 微软 Windows部门主管Tami Reller表示，微软作业系统Windows 8推出六个月来已售出1亿套，与前一代的销售强况大致相符，但为因应消退的买气，微软将大幅更新这套旗舰作业系统，使其更容易使用，并相容较小型的平板电脑。

Reller称，微软今年底前将推出Windows 8更新，初步代号为“Windows Blue”。相关细节将在未来几周公布。

微软股价周一收报33.75美元.(完) (编译 王洋; 审校 侯向明)

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