美国热股：微软Windows 8推出六个月来已售出1亿套

路透5月7日 - 微软 Windows部门主管Tami Reller表示，微软作业系统Windows 8推出六个月来已售出1亿套，与前一代的销售强况大致相符，但为因应消退的买气，微软将大幅更新这套旗舰作业系统，使其更容易使用，并相容较小型的平板电脑。