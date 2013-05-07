美国热股：微软Windows 8推出六个月来已售出1亿套

欧洲已公布经济指标--2017/3/29
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透5月7日 - 微软 Windows部门主管Tami Reller表示，微软作业系统Windows 8推出六个月来已售出1亿套，与前一代的销售强况大致相符，但为因应消退的买气，微软将大幅更新这套旗舰作业系统，使其更容易使用，并相容较小型的平板电脑。
Reller称，微软今年底前将推出Windows 8更新，初步代号为“Windows Blue”。相关细节将在未来几周公布。
微软股价周一收报33.75美元.(完) (编译 王洋; 审校 侯向明)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。