主要国家经济指标预测--5月8日****

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 5月7日-12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月 4月 -- +2.4% ) (较上年同期) -- +8.6% 5月8日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 3月 -- +8.2% 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 4月 +0.1% +0.2% 房价指数三个月均值(较上年同 +1.6% +1.1% 期) 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.2% 1000 德国工业生产 3月 -0.1% +0.5% 1100 美国抵押贷款指数 5月3日当周 -- 883.8 再融资指数 -- 4,829.4 1215 加拿大住房开工(万户) 4月 17.5 18.4 2245 新西兰HLFS失业率 第一季 6.8% 6.9% 就业增长(较前季) +0.8% -1.0% 就业参与率 67.8% 67.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,626 外资投资日本股票(亿日圆) 前周 -- 卖超279 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 5月7日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲房价指数 第一季 +0.1% +2.0% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 3月 3.07 -- 整体进口(较前月) -1% -- 整体出口(较前月) +1% -- 0545 瑞士消费者信心指数 第二季 负5 负3 0545 瑞士未经季节调整的失业率 4月 3.1% 3.1% 经季节调整的失业率 3.1% 3.1% 0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至3月 310.26 -- 0645 法国工业生产(较前月) 3月 -1.0% -0.3% 0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 逆差46.96 逆差56 进口(亿欧元) 40,900 -- 出口(亿欧元) 36,204 -- 1000 德国工业订单 3月 +2.2% -0.5% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月4日当周 +2.3% -- 1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加79. 增加160 7 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 4月 -2.2% +1.8% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 洪曦; 审校 程琳)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，