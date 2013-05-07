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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--5月8日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 5月7日-12日
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值          前值
 2200     新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月            4月          --         +2.4%
          )                                                                  
                                  (较上年同期)                           --         +8.6%
 5月8日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值          前值
 0300     韩国L货供额(较上年同期)                           3月          --         +8.2%
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                       4月       +0.1%         +0.2%
                    房价指数三个月均值(较上年同                       +1.6%         +1.1%
          期)                                                                
 0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                   4月       +0.1%         +0.2%
 1000     德国工业生产                                      3月       -0.1%         +0.5%
 1100     美国抵押贷款指数                           5月3日当周          --         883.8
              再融资指数                                                 --       4,829.4
 1215     加拿大住房开工(万户)                              4月        17.5          18.4
 2245     新西兰HLFS失业率                               第一季        6.8%          6.9%
               就业增长(较前季)                                       +0.8%         -1.0%
               就业参与率                                             67.8%         67.2%
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                         前周          --     卖超8,626
          外资投资日本股票(亿日圆)                         前周          --       卖超279
 
      附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
    
 5月7日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段        现值        预估值
 0130     澳洲房价指数                                   第一季       +0.1%         +2.0%
 0130     澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                    3月        3.07            --
             整体进口(较前月)                                           -1%            --
             整体出口(较前月)                                           +1%            --
 0545     瑞士消费者信心指数                             第二季         负5           负3
 0545     瑞士未经季节调整的失业率                          4月        3.1%          3.1%
             经季节调整的失业率                                        3.1%          3.1%
 0645     法国年内迄今预算(亿欧元)                      截至3月      310.26            --
 0645     法国工业生产(较前月)                              3月       -1.0%         -0.3%
 0645     法国贸易收支(亿欧元)                              3月   逆差46.96        逆差56
             进口(亿欧元)                                            40,900            --
             出口(亿欧元)                                            36,204            --
 1000     德国工业订单                                      3月       +2.2%         -0.5%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月4日当周       +2.3%            --
 1900     美国消费者信贷(亿美元)                            3月     增加79.       增加160
                                                                 7           
 2301     英国BRC同店零售销售(较上年同期)                   4月       -2.2%         +1.8%
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (编译 洪曦; 审校 程琳)

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