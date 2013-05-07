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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 06:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月7日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         56.42     -1.26     -2.18   2219285
 搜狐                         53.81     +0.09     +0.17    670033
 网易                         58.08     +0.05     +0.09    117931
 百度                         89.30     +1.65     +1.88   4660610
 亚信科技                     11.71     +0.14     +1.21     55206
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   19.47     -0.08     -0.41   1119059
 路                                                      
 联电                          1.93     -0.03     -1.53     38119
 日月光                        4.37     -0.02     -0.46     25499
 硅品精密                      5.86     -0.11     -1.84    971288
 和信超媒体                    1.02     +0.02     +2.10     31855
 友达                          4.54     -0.03     -0.66    254274
 中华电信                     32.41     +0.11     +0.34     27419
 台湾国际航                   35.54     +0.26     +0.74   1008748
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     55.40     +0.48     +0.87     89648
 中国联通                     14.45     +0.01     +0.07    145789
 中国电信                     51.90     +0.68     +1.33     23653
 中芯国际                      3.84     -0.04     -1.03     63174
 电讯盈科                      5.22     -0.02     -0.38      7170
    (完)

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