《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月7日

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新 收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 56.42 -1.26 -2.18 2219285 搜狐 53.81 +0.09 +0.17 670033 网易 58.08 +0.05 +0.09 117931 百度 89.30 +1.65 +1.88 4660610 亚信科技 11.71 +0.14 +1.21 55206 台湾 台湾积体电 19.47 -0.08 -0.41 1119059 路 联电 1.93 -0.03 -1.53 38119 日月光 4.37 -0.02 -0.46 25499 硅品精密 5.86 -0.11 -1.84 971288 和信超媒体 1.02 +0.02 +2.10 31855 友达 4.54 -0.03 -0.66 254274 中华电信 32.41 +0.11 +0.34 27419 台湾国际航 35.54 +0.26 +0.74 1008748 电 香港 中国移动 55.40 +0.48 +0.87 89648 中国联通 14.45 +0.01 +0.07 145789 中国电信 51.90 +0.68 +1.33 23653 中芯国际 3.84 -0.04 -1.03 63174 电讯盈科 5.22 -0.02 -0.38 7170 (完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，