日韩经济指标预测--5月8日-5月15日****

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月6日当周 5月8-9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,544 5月8日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 3月 -- +8.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,626 外资投资日本股票(亿日圆) 前 -- 卖超27 周 9 5月9日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行公布利率决议 5月 2.75% 2.75% 0500 日本同时指标(较前月) 3月 -- +0.5 领先指标(较前月) -- +2.5 2100 韩国出口物价(较上年同期) 4月 -- -5.9% 进口物价(较上年同期) -- -10.8% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 -- +1.6% 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期) 3月 -- -47.0% 未经季节调整经常账收支(亿日圆) -- 盈余6,37 4 5月10日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 57.3 5月13日当周 5月13日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业物价指数(较前月) 4月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.5% 5月14日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国失业率 4月 -- 3.2% 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 44.8 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- -2.4% (较前月) -- -0.4% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- 持平 (环比年率) -- +0.2% (完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，