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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 06:44 BJT

****澳新经济指标预测--5月8日-5月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

  5月6日当周

 5月8日-12日
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2200      新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较              4月            --       +2.4%
           前月)                                                              
                                   (较上年同期                            --       +8.6%
           )                                                                  
    
 5月8日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰HLFS失业率                             第一季          6.8%        6.9%
                就业增长(较前季)                                       +0.8%       -1.0%
                就业参与率                                             67.8%       67.2%
      
 5月9日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰电子卡零售销售(较前月)                    4月         +0.8%       -0.5%
                         (较上年同期)                                  +5.0%       +4.2%
 0130      澳洲就业人数(万人)                              4月       增加1.2    减少3.61
              全职就业人数(万人)                                          --    减少0.74
              就业参与率                                               65.1%       65.1%
              失业率                                                    5.6%        5.6%
      
 5月10日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
  5月13日当周
    
 5月12日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰食品价格指数                              4月            --       -1.3%
 
 5月13日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳新国民银行(NAB)企业状况指数                   4月            --       负7.0
                          企业信心指数                                    --         正2
 0130      澳洲房屋融资                                    3月            --       +2.0%
              投资性房屋融资                                              --       +1.8%
 2245      新西兰零售销售(较前季)                       第一季        +0.80%      +2.10%
                       (较上年同期)                                    +3.3%       +2.9%
 
 5月14日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0300      新西兰公债外资持有比例                          4月            --       65.8%
 
 5月15日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲薪资价格指数(较前季)                     第一季            --       +0.8%
                         (较上年同期)                                     --       +3.4%
 (完)

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