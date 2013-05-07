澳新经济指标预测--5月8日-5月15日****

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月6日当周 5月8日-12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较 4月 -- +2.4% 前月) (较上年同期 -- +8.6% ) 5月8日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰HLFS失业率 第一季 6.8% 6.9% 就业增长(较前季) +0.8% -1.0% 就业参与率 67.8% 67.2% 5月9日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 +0.8% -0.5% (较上年同期) +5.0% +4.2% 0130 澳洲就业人数(万人) 4月 增加1.2 减少3.61 全职就业人数(万人) -- 减少0.74 就业参与率 65.1% 65.1% 失业率 5.6% 5.6% 5月10日(五) 暂无重要经济数据公布 5月13日当周 5月12日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰食品价格指数 4月 -- -1.3% 5月13日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳新国民银行(NAB)企业状况指数 4月 -- 负7.0 企业信心指数 -- 正2 0130 澳洲房屋融资 3月 -- +2.0% 投资性房屋融资 -- +1.8% 2245 新西兰零售销售(较前季) 第一季 +0.80% +2.10% (较上年同期) +3.3% +2.9% 5月14日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 新西兰公债外资持有比例 4月 -- 65.8% 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.4% (完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，