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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 06:46 BJT

全球外汇市场5月8日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 英国央行开始为期两天的政策会议

0715 - 瑞士4月通胀数据

1000 - 德国3月工业生产

1100 - 美国一周抵押贷款市场指数

1200 - 挪威央行利率决议

1400 - 美国财政部财政助理部长Richard Gregg就“控制联邦机构浪费和欺诈：完善联邦支付的新举措”做证词陈述

1800 - 美国财长杰克卢就“2014财政年度财政部融资需求及预算说明”做证词陈述

2350 - 日本一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 郑茵)

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