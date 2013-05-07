更新版-欧元区经济：欧央行执委亚斯穆森警告在过长时间内维持低利率有风险

(新增细节)

* 过长时间内维持低利率可能导致资本配置不当

* 欧洲央行已采取很多行动，各国政府必须坚持改革

* 预计欧元区经济将在2013年稍晚改善

路透德国施瓦本格明德5月7日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周二对欧元区在过长时间内维持低利率表示担忧，呼吁各国政府坚持改革。

在欧元区4月通胀率大幅下滑且3月失业率触及纪录高位后，欧洲央行上周降息至0.5%，并暗示若欧元区经济进一步恶化，央行准备采取更多行动。

亚斯穆森重申了上周欧洲央行总裁德拉吉作出的评论，但也指出伴随低利率而来的风险。

亚斯穆森表示，“一定要小心。在过长时间内维持过低利率可能带来实际成本。这些成本会随着时间的推移而上升，”指出这可能导致资本配置不当。

他称近期经济数据不佳，但补充道，预计今年剩余时间内经济状况会改善，并提及欧盟执委会的最新经济预估，即明年欧元区经济将增长1.2%。

亚斯穆森表示，欧洲央行已经做了很多来支撑经济，呼吁各国政府坚持改革计划并继续整固预算，因为别无选择。