英国数据：4月零售销售意外下滑2.2%%，为一年来最大降幅--BRC

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透伦敦5月8日 - 英国零售业联盟(BRC)周三公布的数据显示，受到复活节早于往年的影响，4月零售销售意外大幅减少，不过基本趋势似乎正在改善。
BRC称，4月同店零售销售额较上年同期减少2.2%，为一年来最大降幅,分析师预估为成长1.8%.
4月总零售销售额减少0.6%，中断了将近一年之久的连续成长纪录。
去年复活节落在4月，但今年是在3月，因此销售在和上年同期做比较并不有利。
然2-4月期间同店和整体平均销售均较上年同期成长。
“不看复活节造成的失真情况，这实际上是比3月来得好，尤其是非食品类的销售，”BRC主管Helen Dickinson表示。
她表示，保健和美容零售商尤其有斩获，因4月初一波寒流拉抬了感冒和流感药物的销售；4月稍晚的艳阳天则让消费者采买护肤产品。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。
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