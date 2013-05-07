英国数据：4月零售销售意外下滑2.2%%，为一年来最大降幅--BRC

路透伦敦5月8日 - 英国零售业联盟(BRC)周三公布的数据显示，受到复活节早于往年的影响，4月零售销售意外大幅减少，不过基本趋势似乎正在改善。

BRC称，4月同店零售销售额较上年同期减少2.2%，为一年来最大降幅,分析师预估为成长1.8%.

4月总零售销售额减少0.6%，中断了将近一年之久的连续成长纪录。

去年复活节落在4月，但今年是在3月，因此销售在和上年同期做比较并不有利。

然2-4月期间同店和整体平均销售均较上年同期成长。

“不看复活节造成的失真情况，这实际上是比3月来得好，尤其是非食品类的销售，”BRC主管Helen Dickinson表示。