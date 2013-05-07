香港新股：开元酒店集团拟发行REIT，将为香港两年来首支--IFR

路透5月8日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国开元酒店集团改变其首次公开发行(IPO)的结构，正准备发行房地产投资信托基金(REIT) ，为香港两年来首支REIT。

根据多名消息人士表示，开元酒店集团拟放弃先前把酒店及地产开发业务打包上市的计划，仅将酒店资产透过REIT形式上市。调整后的新形式旨在吸引更多需求，并避免与其它房地产IPO作正面竞争。该公司预计筹资2.5至3.0亿美元。

“我们已进行推介一年多了。投资人的反馈是说他们没兴趣再投资另一家中国地产开发商，但他们对开元的酒店业务有兴趣，因为开元是中国最大的私营酒店连锁业者。”一知情人士说。

“该公司的酒店业务带来稳定的收入，是很适合包装成REIT的。投资人现在很青睐收益好的资产。”他并称。

凯雷投资集团 持有股份的开元酒店，目前计划在今年第二季或第三季展开发行。摩根士丹利和渣打为其承销商。

若交易定价，将是继2011年4月长江实业旗下汇贤 以来，香港两年来首桩REIT发行。开元酒店原本计划2011年第四季在香港上市发行股票，筹资约4亿美元。

根据开元酒店网站，该公司经营超过100间酒店，有超过4万间客房，分布在22个省市，北京、上海、杭州均有据点。(完)

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