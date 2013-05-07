《中国报摘》--中国证券报5月8日

* 头版头条:

--中国证券报社评称，证券行业今天迎来新一届创新发展研讨会，如果说过去一年里“给政策、给空间”是行业创新发展的基础，那么未来自主创新应成为证券公司发展的新动力。

* 其他:

--记者从中国证券金融公司获悉，参与转融资业务的证券公司数量进一步扩大，已达74家，占已开展融资融券业务证券公司总数的97.4%，其客户数量占融资融券客户总数的99.9%。

--证监会公布的信息显示，近两周共有30只基金的募集申请获受理，其中有5只多空分级型基金。近两周共有20只基金的募集申请获批。

--深圳证交所发布的报告指出，2012年度市场交易行为总体上出现改善趋势，理性程度有所增加，但中小散户仍是股市生态结构中较薄弱的环节，应进一步提高不同机构投资者比重。

--针对媒体报导的公司所属崇文书局出版的《学生新华字典》存质量问题，长江传媒 公告称。公司已对崇文书局进行整改，追究相关责任人的责任。同时已停止对《学生新华字典》的发行。

--受房地产调控政策细则落地的影响，4月房企销售业绩环比普遍下降。中原地产数据显示，目前已披露4月销售业绩的16家房企销售额共计476.13亿元人民币，较3月下降了17.3%。

--近期国际油价整体延续反弹走势，5月9日中国成品油调价窗口将再度开启。多数机构认为，成品油价格上调预期已基本确立，但调价幅度预计不大，或为60元/吨左右。

--国际金价的大幅下挫刺激了中国黄金市场的消费需求。中国黄金协会最新统计数据显示，2013年一季度，全国黄金消费量320.54吨，与去年同期相比增加65.34吨，同比增长25.6%。(完)