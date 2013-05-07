《中国报摘》--中国证券报5月8日

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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* 头版头条:
--中国证券报社评称，证券行业今天迎来新一届创新发展研讨会，如果说过去一年里“给政策、给空间”是行业创新发展的基础，那么未来自主创新应成为证券公司发展的新动力。
* 其他:
--记者从中国证券金融公司获悉，参与转融资业务的证券公司数量进一步扩大，已达74家，占已开展融资融券业务证券公司总数的97.4%，其客户数量占融资融券客户总数的99.9%。
--证监会公布的信息显示，近两周共有30只基金的募集申请获受理，其中有5只多空分级型基金。近两周共有20只基金的募集申请获批。
--深圳证交所发布的报告指出，2012年度市场交易行为总体上出现改善趋势，理性程度有所增加，但中小散户仍是股市生态结构中较薄弱的环节，应进一步提高不同机构投资者比重。
--针对媒体报导的公司所属崇文书局出版的《学生新华字典》存质量问题，长江传媒 公告称。公司已对崇文书局进行整改，追究相关责任人的责任。同时已停止对《学生新华字典》的发行。
--受房地产调控政策细则落地的影响，4月房企销售业绩环比普遍下降。中原地产数据显示，目前已披露4月销售业绩的16家房企销售额共计476.13亿元人民币，较3月下降了17.3%。
--近期国际油价整体延续反弹走势，5月9日中国成品油调价窗口将再度开启。多数机构认为，成品油价格上调预期已基本确立，但调价幅度预计不大，或为60元/吨左右。
--国际金价的大幅下挫刺激了中国黄金市场的消费需求。中国黄金协会最新统计数据显示，2013年一季度，全国黄金消费量320.54吨，与去年同期相比增加65.34吨，同比增长25.6%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，