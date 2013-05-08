金砖国家：5月7日股汇市收盘纵览

路透5月7日 -

以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月7日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.62%，报1,52.48点。

中国股市：沪综指震荡小幅收升，经济数据公布前市场观望气氛浓厚

香港股市：香港股市：收在数周高位，等待中国经济数据出炉

中国汇市：人民币收创历史新高，结汇盘强势回归

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印度股市：涨逾1%至三个月最高收盘位，因预期随着全球股市的上扬，外资将持续在本地市场买入，ITC等绩优股因而受益。指标BSE指数 收高1.09%，或215.31点，报19,888.95点，为1月31日以来最高收盘水准。NSE指数 涨1.21%，或72.50点，报6,043.55点。

印度汇市：印度卢比走高，结束此前三个交易日的跌势，交易员提到数家外资银行大举卖出美元，称这有可能与卡塔尔以12.6亿美元收购印度电讯公司Bharti Airtel的5%股权有关，由此引发的资金流入帮助抵消了国防采购方面美元需求的影响。卢比兑美元 收报54.135/145，强于周一收盘价54.175/185，盘中曾触及54.36，为4月29日以来低点。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,451.840点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高1.16%至784.90点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.05%，报31.0565卢布，卢布兑欧元 跌0.11%，至40.6175卢布。 ========================================================================================

巴西股市：周二追随全球市场走高，因全球主要央行料继续当前的货币刺激政策，同时德国工业订单数据令人鼓舞，提振了风险资产需求。圣保罗交易所Bovespa指数 收高1.52%，至56,274.66点，不过石油生产商OGX 和钢铁厂商Gerdau 分别下跌1.02%和2.2%，限制了大盘涨幅。

拉美汇市：墨西哥披索受该国评级展望上调传言提振而走强，巴西雷亚尔亦上涨

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南非股市：收盘涨跌不一，Gold Fields 等金矿公司股价下跌拖累大盘，与此同时投资者紧张不安地等待金属消费大国中国的经济数据，不过标准银行 和FirstRand 等金融股令大盘扳回跌幅，因有迹象显示全球央行将继续为经济提供支撑。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.04%，报35,214.02点。但综合指数 收低0.02%，至39,821.48点。