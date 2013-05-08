版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 08:22 BJT

《独家新闻》雷曼兄弟准备出售夏威夷毛伊岛度假村，金额料逾2亿美元

路透纽约5月7日 - 熟知事况的两名消息人士指出，雷曼兄弟控股 准备出售位于夏威夷毛伊岛、占地54英亩Ritz-Carlton俱乐部Kapalua Resort豪华公寓暨旅馆度假村，该公司持续出售名下房地产以清偿债务。

一名消息人士称，这起地产销售金额料超过2亿美元；该名消息人士未获得发言授权。

该地产内容包括297个旅馆房间，以及107个公寓单位，其中有73个公寓单位待售。当中还包括室内与室外的议会空间、一座水疗设施、三层的游泳池、一座网球中心、六间餐厅、酒吧及会客厅、同时还有逛街及高尔夫球场接驳服务。

雷曼已经聘请仲量联行其下负责旅馆酒店业务部门来推销这笔地产。

毛伊岛为全球顶级豪华休闲旅馆市场之一，而毛伊岛上的旅客约有20%来自亚洲。

仲量联行推销这笔地产的活动料持续至夏初。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐