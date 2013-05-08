版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 08:16 BJT

国际油市：美国原油期货跌向95美元，市场等待中国贸易数据

6月布兰特原油期货 未有成交，上日结算时下跌1.06美元至每桶104.40美元。

美国能源资料协会(EIA)周二调降2013年及2014年原油消费预估，因欧洲及日本消费减少。

市场等待周三稍晚公布的中国4月贸易数据。中国上月原油进口料接近3月水准。3月为较上年同期下滑2.1%。

周二油市结算后，美国石油协会(API)公布数据显示，上周美国原油库存增加68.0万桶，低于路透调查预估的增加190万桶。

数据显示，馏分油库存增110万桶，高于预期，汽油库存则下滑18.6万桶，降幅小于预期。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/张明钧; 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐