《美国上市公司业绩公布日程表》--5月8日-5月15日

美国个股：高通对苹果诉讼发起反击，指控苹果陈述不实
路透4月11日 - 高通对苹果 1月在美国提出的指控发出反击，称苹果违反与该公司之间的协议，并通过不实陈述在世界各地对诱使对该公司业务的监管攻击。
路透5月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于5月8日-5月15日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
EPS 数目 EPS
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5月 8日 AMC Q1 2013 CF Industries Holdings, Inc. 6.02 18 6.06
5月 8日 AMC Q1 2013 CenturyLink, Inc. 0.68 16 0.68
5月 8日 BMO Q1 2013 Cognizant Technology Solutions 0.93 23 0.79
5月 8日 AMC Q1 2013 Monster Beverage Corp 0.46 8 0.41
5月 8日 20:00 Q3 2013 新闻集团 0.35 21 0.37
5月 9日 BMO Q1 2013 AES Corp. 0.28 5 0.37
5月 9日 12:00 Q1 2013 Apache Corp. 2.21 26 3.00
5月 9日 AMC Q3 2013 CareFusion Corp. 0.53 17 0.49
5月 9日 BMO Q1 2013 Cablevision Systems Corp. 0.05 9 0.21
5月 9日 BMO Q1 2013 Dean Foods 0.27 9 0.31
5月 9日 AMC Q1 2014 英伟达(Nvidia) 0.10 29 0.10
5月 9日 AMC Q1 2013 Priceline.com 5.27 25 4.28
5月 9日 BMO Q4 2013 Precision Castparts 2.75 21 2.31
5月 9日 AMC Q1 2013 Public Storage 0.95 3 0.73
5月 9日 BMO Q1 2013 Windstream Communications 0.11 14 0.13
5月 9日 BMO Q1 2013 Dentsply International Inc 0.56 13 0.52
5月14日 AMC Q2 2013 安捷伦科技 0.67 17 0.78
5月15日 BMO Q4 2013 CSC 0.99 10 -0.14
5月15日 AMC Q3 2013 思科(Cisco Systems) 0.49 36 0.48
5月15日 BMO Q2 2013 Deere & Company 2.72 16 2.61
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透4月11日 - 高通对苹果 1月在美国提出的指控发出反击，称苹果违反与该公司之间的协议，并通过不实陈述在世界各地对诱使对该公司业务的监管攻击。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r