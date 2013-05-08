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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 09:38 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月8日-5月15日

路透5月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于5月8日-5月15日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

EPS 数目 EPS

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5月 8日 AMC Q1 2013 CF Industries Holdings, Inc. 6.02 18 6.06

5月 8日 AMC Q1 2013 CenturyLink, Inc. 0.68 16 0.68

5月 8日 BMO Q1 2013 Cognizant Technology Solutions 0.93 23 0.79

5月 8日 AMC Q1 2013 Monster Beverage Corp 0.46 8 0.41

5月 8日 20:00 Q3 2013 新闻集团 0.35 21 0.37

5月 9日 BMO Q1 2013 AES Corp. 0.28 5 0.37

5月 9日 12:00 Q1 2013 Apache Corp. 2.21 26 3.00

5月 9日 AMC Q3 2013 CareFusion Corp. 0.53 17 0.49

5月 9日 BMO Q1 2013 Cablevision Systems Corp. 0.05 9 0.21

5月 9日 BMO Q1 2013 Dean Foods 0.27 9 0.31

5月 9日 AMC Q1 2014 英伟达(Nvidia) 0.10 29 0.10

5月 9日 AMC Q1 2013 Priceline.com 5.27 25 4.28

5月 9日 BMO Q4 2013 Precision Castparts 2.75 21 2.31

5月 9日 AMC Q1 2013 Public Storage 0.95 3 0.73

5月 9日 BMO Q1 2013 Windstream Communications 0.11 14 0.13

5月 9日 BMO Q1 2013 Dentsply International Inc 0.56 13 0.52

5月14日 AMC Q2 2013 安捷伦科技 0.67 17 0.78

5月15日 BMO Q4 2013 CSC 0.99 10 -0.14

5月15日 AMC Q3 2013 思科(Cisco Systems) 0.49 36 0.48

5月15日 BMO Q2 2013 Deere & Company 2.72 16 2.61

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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