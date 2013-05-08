新西兰利率：对新西兰加息的预期可能带动新西兰元进一步升值--央行

美国个股：高通对苹果诉讼发起反击，指控苹果陈述不实
路透4月11日 - 高通对苹果 1月在美国提出的指控发出反击，称苹果违反与该公司之间的协议，并通过不实陈述在世界各地对诱使对该公司业务的监管攻击。
周三新西兰元兑美元约报0.8450美元，距离上月所及的20个月高点0.8676不远。
新西兰央行早前表示，国内房屋市场强劲提高了金融体系面临的风险，随着银行放松放贷标准，普通家庭的负债出现增加。
该央行称，国内最大的四家银行目前有必要上调高额新贷款的风险权重，这将需要相应增资，以支撑房屋贷款发放。
惠勒表示，央行预计将很快与政府就关键的政策工具要素达成一致，包括强制银行增加某些类贷款的准备金，要求提高房屋押金和资本缓冲。
他重申央行对本币升值的担忧，并指出本币估值也许大幅偏高，担心汇价还将进一步上涨。
来自欧元区和美国的外部财政风险已经减弱，但离岸融资市场存在重现振荡的重大风险。
金融稳定报告没有提及货币政策。新西兰央行过去两年一直维持利率在纪录低点2.5%不变。该央行表示由于通胀年率持于13年低点附近，且低于1-3%目标区间的底部，预计将维持利率不变直到今年底。(完)
(编译 李爽/白云; 审校 张明钧/徐文焰)
路透4月11日 - 高通对苹果 1月在美国提出的指控发出反击，称苹果违反与该公司之间的协议，并通过不实陈述在世界各地对诱使对该公司业务的监管攻击。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r