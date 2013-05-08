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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 09:29 BJT

新西兰利率：对新西兰加息的预期可能带动新西兰元进一步升值--央行

周三新西兰元兑美元约报0.8450美元，距离上月所及的20个月高点0.8676不远。

新西兰央行早前表示，国内房屋市场强劲提高了金融体系面临的风险，随着银行放松放贷标准，普通家庭的负债出现增加。

该央行称，国内最大的四家银行目前有必要上调高额新贷款的风险权重，这将需要相应增资，以支撑房屋贷款发放。

惠勒表示，央行预计将很快与政府就关键的政策工具要素达成一致，包括强制银行增加某些类贷款的准备金，要求提高房屋押金和资本缓冲。

他重申央行对本币升值的担忧，并指出本币估值也许大幅偏高，担心汇价还将进一步上涨。

来自欧元区和美国的外部财政风险已经减弱，但离岸融资市场存在重现振荡的重大风险。

金融稳定报告没有提及货币政策。新西兰央行过去两年一直维持利率在纪录低点2.5%不变。该央行表示由于通胀年率持于13年低点附近，且低于1-3%目标区间的底部，预计将维持利率不变直到今年底。(完)

(编译 李爽/白云; 审校 张明钧/徐文焰)
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