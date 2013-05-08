美股业绩：迪士尼季度获利上升，受助于主题公园客流增多和电影票房成功

路透洛杉矶5月7日 - 媒体巨擘迪士尼 公布季度获利增长32%，增幅超过华尔街预期，受助于美国主题公园的客流及游客支出均增加，以及电影魔境仙踪(Oz the Great and Powerful)取得票房成功。

迪士尼季度营收增加10%至106亿美元。主题公园业务的营收和营业利润分别增长14%和73%，因佛罗里达州和加州的度假景点客流增多，且游客支出也增加。

执行长Bob Iger称，由于公司在加州安纳海姆市的迪士尼乐园度假区投资兴建赛车总动员天地(Cars Land)等新的游乐设施，并扩建佛罗里达州奥兰多迪士尼世界的梦幻乐园(Fantasyland)，吸引到更多的游客。

“最近我们推出的产品反响不错，比如加州冒险乐园和梦幻乐园，而之前已推出多年的产品，在消费者看来，很多方面都变得更好了，”Iger在与分析师的电话会议上说。

迪士尼最大的业务部门媒体网络部门获利增加8%，受助于广告业务增加和ESPN体育台的有线电视运营商费用收入上升。

这些业务的强劲表现抵消了广播业务的不佳表现。

迪士尼广播业务的营业利润下降40%，因旗下ABC电视网受收视率大降和节目录制成本上升影响，广告收入出现萎缩。Iger表示，他希望该电视台能推出质量更好的黄金时间节目，应有更多的自制节目，而不是其他影视工作室制作的节目。

迪士尼周二公布，整体来看，1-3月当季净利较上年同期增加32%至15亿美元。经调整后的每股盈余增加36%至0.79美元，高于汤森路透I/B/E/S访问的分析师预估值0.77美元。

迪士尼股价周二在美国股市盘后交易中跌至65.28美元，常规交易时段在纽约证交所收高1.55%，报66.07美元。(完)