美股业绩：迪士尼季度获利上升，受助于主题公园客流增多和电影票房成功

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透洛杉矶5月7日 - 媒体巨擘迪士尼 公布季度获利增长32%，增幅超过华尔街预期，受助于美国主题公园的客流及游客支出均增加，以及电影魔境仙踪(Oz the Great and Powerful)取得票房成功。
迪士尼季度营收增加10%至106亿美元。主题公园业务的营收和营业利润分别增长14%和73%，因佛罗里达州和加州的度假景点客流增多，且游客支出也增加。
执行长Bob Iger称，由于公司在加州安纳海姆市的迪士尼乐园度假区投资兴建赛车总动员天地(Cars Land)等新的游乐设施，并扩建佛罗里达州奥兰多迪士尼世界的梦幻乐园(Fantasyland)，吸引到更多的游客。
“最近我们推出的产品反响不错，比如加州冒险乐园和梦幻乐园，而之前已推出多年的产品，在消费者看来，很多方面都变得更好了，”Iger在与分析师的电话会议上说。
迪士尼最大的业务部门媒体网络部门获利增加8%，受助于广告业务增加和ESPN体育台的有线电视运营商费用收入上升。
这些业务的强劲表现抵消了广播业务的不佳表现。
迪士尼广播业务的营业利润下降40%，因旗下ABC电视网受收视率大降和节目录制成本上升影响，广告收入出现萎缩。Iger表示，他希望该电视台能推出质量更好的黄金时间节目，应有更多的自制节目，而不是其他影视工作室制作的节目。
迪士尼周二公布，整体来看，1-3月当季净利较上年同期增加32%至15亿美元。经调整后的每股盈余增加36%至0.79美元，高于汤森路透I/B/E/S访问的分析师预估值0.77美元。
迪士尼股价周二在美国股市盘后交易中跌至65.28美元，常规交易时段在纽约证交所收高1.55%，报66.07美元。(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r