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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 09:12 BJT

韩元汇率：企划财政部对韩元迅速升值发出警告，称正密切关注市场

路透首尔5月8日 - 韩国企划财政部周三对其所谓对韩元的“单向押注”发出警告，称该部正密切关注市场，以防任何可能想推高韩元的意图。

“外汇当局正密切关注市场是否有任何会加剧汇率波动的操作，”企划财政部在声明稿指出。这是一种平缓韩元快速升值走势的做法。

在企划财政部发出上述警告后，韩元/美元削减涨幅，0046GMT报1,088.5，稍早曾高见1086.2。韩元/美元继4月升值0.9%，本月已涨逾1%。(完)

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