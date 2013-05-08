新西兰经济：楼市强劲加大金融体系风险--央行总裁

新西兰央行称，从9月30日起，将要求该国四大银行对新的高成数贷款提高风险权重，支持房屋贷款的拨备资金将增加约12%。新西兰四大银行占该国银行市场约八成比重。

新西兰央行在3月提出这项计画。该行当时发布宏观审慎工具的谘询文件，旨在控制放贷和资产泡沫。

惠勒表示，新西兰央行与政府预计很快会就该工具的主要政策要素达成协议，包括要求银行就某些类型贷款提高拨备、要求较高的房屋保证金、以及缓冲资本。

然而，家庭情况已较全球危机前改善，尽管削减债务和提高储蓄的速度有所放缓。

新西兰央行亦重申，对于新西兰元汇率严重高估感到担忧，新西兰元汇率部分受到一些国家的宽松货币政策提振，而这阻碍了经济重新平衡。

“汇率有可能持续升值，这是个...忧虑，”惠勒向记者表示。

受该评论影响，新西兰元兑美元 由0.8460跌至0.8440，但仍与4月触及的20个月高点0.8676相去不远。

欧元区和美国带来的外部财政风险已有所放缓，但海外资金市场再掀波澜的风险仍高。