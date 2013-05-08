新西兰经济：楼市强劲加大金融体系风险--央行总裁

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
新西兰央行称，从9月30日起，将要求该国四大银行对新的高成数贷款提高风险权重，支持房屋贷款的拨备资金将增加约12%。新西兰四大银行占该国银行市场约八成比重。
新西兰央行在3月提出这项计画。该行当时发布宏观审慎工具的谘询文件，旨在控制放贷和资产泡沫。
惠勒表示，新西兰央行与政府预计很快会就该工具的主要政策要素达成协议，包括要求银行就某些类型贷款提高拨备、要求较高的房屋保证金、以及缓冲资本。
然而，家庭情况已较全球危机前改善，尽管削减债务和提高储蓄的速度有所放缓。
新西兰央行亦重申，对于新西兰元汇率严重高估感到担忧，新西兰元汇率部分受到一些国家的宽松货币政策提振，而这阻碍了经济重新平衡。
“汇率有可能持续升值，这是个...忧虑，”惠勒向记者表示。
受该评论影响，新西兰元兑美元 由0.8460跌至0.8440，但仍与4月触及的20个月高点0.8676相去不远。
欧元区和美国带来的外部财政风险已有所放缓，但海外资金市场再掀波澜的风险仍高。
金融稳定报告并未触及货币政策议题。新西兰央行过去两年来均将利率维持在纪录低点2.5%，并称预期这水准会维持到年底，因通胀率仍在13年低点附近，比央行1-3%目标区间的底部还低。(完) (编译 戴素萍/王冠中; 审校 郑茵)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r