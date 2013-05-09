《中国债券市场每日交易备忘》--5月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多100亿元人民币一年期固息金融债10:00-11:00招标，利率预测均值3.25% 进出口行至多150亿元10年期固息金融债10:00-11:00招标，利率预测均值4.07% 中国海运(集团)25亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和农业银行主承 秦山第三核电5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 番禺珠江钢管2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-), 广发银行主承 四川航空2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 江苏华建建设2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 核电秦山联营4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 湖南投资 1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 安徽星马汽车集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 北京顺鑫农业发展集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 重庆粮食集团1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 亚泰集团 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 陕西高速建设集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),国开行和浦发银行主承 维维集团3.9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 湖北交通投资20亿元15年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和浦发银行主承 湖北交通投资20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和浦发银行主承 上海南汇发展集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行和民生银行主承 重庆市水利投资集团9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行和中信银行主承 重庆市国有文化资产经营管理2.2亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 合肥海恒投资控股集团9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承 苏州工业园国资控股5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国中冶 40亿元九个月期超短融011324001，票面利率3.90% 浙江大唐乌沙山发电3亿元一年期短融041353033，票面利率4.48% 上海梅山钢铁18亿元一年期短融041351022，票面利率4.28% 鲁信投资控股集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380160，票面利率5.00% 广西水利电业集团6亿元五年期固息债1380164，票面利率5.88% 广西水利电业集团4亿元七年期固息债1380165，票面利率6.25% 温州交通投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380175，票面利率6.05% 汝城县水电5亿元七年期固息债1380182，票面利率6.65% 温州机场集团6亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1380183，票面利率6.30% 重庆双桥经济技术开发区开发投资集团10亿元七年期固息债1380187，票面利率6.75% 金坛建设资产经营公司10亿元七年期固息债1380188，票面利率6.38% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行40亿元一年期浮息(三个月SHIBOR基准)增发债130214，发行价格100.23元 国开行50亿元三年期浮息(三个月SHIBOR基准)增发债130215，发行价格100.11元 国开行60亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)增发债130216，发行价格100.22元 国开行50亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)增发债130217，发行价格100.53元 山西潞安矿业集团30亿元10年期固息债1380176，票面利率5.15% 山西潞安矿业集团10亿元10年期附投资人选择权(7+3)固息债1380177，票面利率5.10% 天津泰达建设集团12亿元七年期固息债1380190，票面利率6.89% 山西鲁晋王曲发电公司2亿元一年期短融 中信证券 50亿元三个月期短融 江苏苏豪控股集团10亿元一年期短融 无锡产业发展集团8亿元一年期短融 开滦集团19亿元一年期短融 北京控股集团20亿元一年期短融 四川航空集团2亿元一年期短融 阿拉尔统众国资经营7亿元一年期短融 武钢集团63亿元一年期短融 成都公交集团2.5亿元一年期短融 上海时代航运3亿元一年期短融 山东垦利石化集团3亿元一年期短融 山西阳光焦化集团3亿元一年期短融 腾达建设 2亿元一年期短融 山东魏桥铝电15亿元五年期中期票据 山西铝厂1亿元三年期中票 湛江港集团4亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国家开发银行 200亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)030203到期兑付，基本利差0.47% 新希望集团5亿元一年期短融041252016到期兑付，票面利率4.69% 中天科技 2亿元一年期短融041260023到期兑付，票面利率5.90% 新疆生产建设兵团建设工程(集团)5亿元一年期短融041264011到期兑付，票面利率5.68% 东方园林 2.5亿元一年期短融041269011到期兑付，票面利率5.80% 国开行100亿元20年期固息金融债020205付息，票面利率2.65% 重庆机电控股公司6亿元五年期中票1182150付息，票面利率6.21% 湖北能源集团14.5亿元三年期中票1182151付息，票面利率5.33% 广西柳工集团8亿元五年期中票1182152付息，票面利率5.67% 桂林经济建设投资10亿元六年期固息债1280147付息，票面利率6.9% 华润电力投资公司20亿元七年期中票1282140付息，票面利率5.05% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： -- 中国证监会副主席庄心一周三表示，证券行业创新发展必须持续不断地向前推进，但创新发展和风控合规必 须动态均衡。各证券公司都要坚持以风控能力为拓展业务的边界线，确保风险可测、可控，始终把风险控制在其 自身可承受的范围内。 今日公布4月工业品价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI) (3月CPI同比涨2.1%，PPI同比下降1.9%) 5/13公布4月固定资产投资及社会消费品零售总额等数据 (1-3月固定资产投资同比增20.9%) 5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/23汇丰发布5月制造业PMI初值 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇/丁淑琴；审校 康熙泽)