中港个股：招商银行行长马蔚华将卸任，由建行北京分行行长田惠宇接任

美国个股：高通对苹果诉讼发起反击，指控苹果陈述不实
路透4月11日 - 高通对苹果 1月在美国提出的指控发出反击，称苹果违反与该公司之间的协议，并通过不实陈述在世界各地对诱使对该公司业务的监管攻击。
路透香港/上海5月8日 - 二位消息人士周二晚间证实，以资产计中国第六大银行--招商银行 行长马蔚华即将卸任，接任者是建设银行 北京分行现任行长田惠宇。
上述熟知此事的消息人士都表示，招行周三应该会有公告。具体原因将是正常退休。现年65岁的招行行长马蔚华，本届任期期满日为今年6月，已到退休年龄。
“马行长到退休年龄了。他在招行14年了，贡献很大。”消息人士称。
路透已联系招行，该行相关人士称需等待公司正式公告，目前不做回应。
在履行完相关程序后，田惠宇将接任此职。他目前任建行零售业务总监兼北京市分行行长，已在建行工作七年。
招行是中国最大的股份制银行，首创的一卡通业务对银行业产生很大的影响。今年一季度，该行净利润同比增长11.84%，达130.2亿元人民币(完)
(记者 徐永/赵红梅; 审校 毕晓雯/杨淑祯)
路透4月11日 - 高通对苹果 1月在美国提出的指控发出反击，称苹果违反与该公司之间的协议，并通过不实陈述在世界各地对诱使对该公司业务的监管攻击。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r