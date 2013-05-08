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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 09:12 BJT

中国钢铁：4月下旬粗钢日均产量环比增0.6%至212.9万吨，创纪录新高--中钢协

路透北京5月8日 - 中国粗钢日产持续高位，中国钢铁工业协会最新数据显示，4月下旬全国粗钢日均产量达212.9万吨，旬环比增长0.6%，并创纪录新高。

尽管需求尚未复苏且库存处于高位，但中国钢铁企业的粗钢日均产量自2月中旬以来一直持续在逾200万吨的高位，这给已经位于成本线附近的很多钢铁产品价格带来压力。

以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)

时间 日产量 环比%

4月下旬 212.9 +0.6

4月中旬 211.6 -0.4

4月上旬 212.4 +2.5

3月下旬 207.2 +0.4

3月中旬 206.4 -1.0

3月上旬 208.5 +2.5

2月下旬 203.4 +1.4

2月中旬 200.6 +0.9

2月上旬 198.9 +4.4

1月下旬 190.6 -0.4

1月中旬 191.4 -1.5

1月上旬 194.4 +2.3 (完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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