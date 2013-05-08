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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 09:42 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货下跌，因预计天气有利种植

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 707.00 -2.00 -0.28% +0.60% 705.25 45

CBOT玉米 639.25 -0.75 -0.12% +0.43% 635.19 51

CBOT大豆 1381.50 -0.75 -0.05% +0.89% 1360.65 60

CBOT稻米 $15.43 $0.03 +0.19% -0.55% $15.56 59

美国原油 $95.41 -$0.21 -0.22% -0.78% $92.90 61

汇率

欧元/美元 $1.308 $0.000 +0.04% +0.06%

美元/澳元 1.017 -0.001 -0.08% -0.74%

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 李爽/张若琪)
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