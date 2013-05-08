新闻稿：中国4月进出口分别增长16.8%和14.7%,贸易顺差181.6亿美元

(以下为中国海关公布的"前4个月我国外贸进出口稳定增长"的新闻稿全文)

路透北京5月8日 - 海关总署今天发布今年前4个月我国外贸情况。据海关统计，1至4月，我国进出口总值8.36万亿元人民币（折合13,307.5亿美元），扣除汇率因素同比（下同）增长14%。其中出口4.37万亿元人民币（折合6,958.7亿美元），增长17.4%；进口3.99万亿元人民币（折合6,348.8亿美元），增长10.6%；贸易顺差3834.6亿元人民币（折合609.9亿美元）。

海关统计显示，4月份，我国进出口总值2.23万亿元人民币（折合3,559.6亿美元），扣除汇率因素，增长15.7%。其中出口1.17万亿元人民币（折合1,870.6亿美元），增长14.7%；进口1.06万亿元人民币（折合1,689亿美元），增长16.8%；贸易顺差1,145.3亿元人民币（折合181.6亿美元），收窄1.7%。

一般贸易、加工贸易增长平稳。前4个月，我国一般贸易进出口6,678.9亿美元，增长8.2%。其中出口3,223.6亿美元，增长15.1%；进口3,455.3亿美元，增长2.5%。一般贸易项下逆差231.7亿美元，收窄59.4%。同期，我国加工贸易进出口4,350亿美元，增长5.4%。其中出口2736.4亿美元，增长2.9%；进口1,613.6亿美元，增长9.9%。加工贸易项下顺差1,122.8亿美元，收窄5.7%。

在与主要贸易伙伴双边贸易中，对欧盟、日本贸易下降，对美国、东盟贸易增长稳定。据海关统计，前4个月，中欧双边贸易总值1,681.6亿美元，下降1.3%。中美双边贸易总值为1,597.4亿美元，增长9.4%。前4个月，内地与香港双边贸易总值为1,505.9亿美元，增长66%。同期，我与东盟双边贸易总值为1,389.7亿美元，增长18.1%。中日双边贸易总值为979.8亿美元，下降8.5%。

海关统计显示，广东、江苏等7个省市合计进出口占8成，中西部地区出口活跃。前4个月，广东进出口总值3,912.5亿美元，增长35.6%。同期，江苏和北京（含中央在京单位）进出口总值分别为1,667.1亿和1,400.3亿美元，分别增长1.3%和2.8%；上海进出口1,355亿美元，下降1%。此外，浙江、山东和福建进出口总值分别为1,016.3亿、819.3亿和542.1亿美元，分别增长7.1%、7.8%和19.8%。上述7省市进出口值合计占我外贸总值的80.5%。

从出口方面来看，前4个月，广东出口2,210.9亿美元，增长31.1%。江苏、浙江和上海分别出口1,000.1亿、731.5亿和642.1亿美元，分别增长4.6%、12.1%和1.1%。同期，山东、福建和北京分别出口401.1亿、339.7亿和195.8亿美元，分别增长3.9%、24.5%和10.2%。此外，中西部地区出口则保持快速增长，安徽、江西、四川和重庆等省市的出口增速分别为79.8%、52.3%、34.2%和17.6%。

前4个月，外商投资企业进出口5,933.6亿美元，增长1.4%，低于外贸总体增速12.6个百分点。同期，私营企业进出口4336亿美元，增长51.7%，高出外贸总体增速37.7个百分点，占我外贸总值的32.6%。其中，出口2,780.7亿美元，增长51.4%，占出口总值的40%；进口1,555.3亿美元，增长52.1%，占进口总值的24.5%。此外，国有企业进出口2,377.7亿美元，下降3.1%。

在出口商品中，机电产品出口较快增长，传统劳动密集型产品出口增势显着。据海关统计，前4个月，我国机电产品出口4,073.7亿美元，增长17.6%，占出口总值的58.5%。其中，电器及电子产品出口1,873亿美元，增长33.6%；机械设备1,217.5亿美元，增长5.9%。同期，服装出口479.4亿美元，增长20%；纺织品322.2亿美元，增长11.7%；鞋类149.4亿美元，增长20.5%；家具167.8亿美元，增长26.8%；塑料制品102亿美元，增长31.2%；箱包81.9亿美元，增长29.7%；玩具28.4亿美元，增长3.5%；上述7大类劳动密集型产品合计出口1331.1亿美元，增长19.6%，占出口总值的19.1%。此外，汽车出口30万辆，增加18.9%。