新闻稿：中国4月进出口分别增长16.8%和14.7%,贸易顺差181.6亿美元

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
(以下为中国海关公布的"前4个月我国外贸进出口稳定增长"的新闻稿全文)
路透北京5月8日 - 海关总署今天发布今年前4个月我国外贸情况。据海关统计，1至4月，我国进出口总值8.36万亿元人民币（折合13,307.5亿美元），扣除汇率因素同比（下同）增长14%。其中出口4.37万亿元人民币（折合6,958.7亿美元），增长17.4%；进口3.99万亿元人民币（折合6,348.8亿美元），增长10.6%；贸易顺差3834.6亿元人民币（折合609.9亿美元）。
海关统计显示，4月份，我国进出口总值2.23万亿元人民币（折合3,559.6亿美元），扣除汇率因素，增长15.7%。其中出口1.17万亿元人民币（折合1,870.6亿美元），增长14.7%；进口1.06万亿元人民币（折合1,689亿美元），增长16.8%；贸易顺差1,145.3亿元人民币（折合181.6亿美元），收窄1.7%。
一般贸易、加工贸易增长平稳。前4个月，我国一般贸易进出口6,678.9亿美元，增长8.2%。其中出口3,223.6亿美元，增长15.1%；进口3,455.3亿美元，增长2.5%。一般贸易项下逆差231.7亿美元，收窄59.4%。同期，我国加工贸易进出口4,350亿美元，增长5.4%。其中出口2736.4亿美元，增长2.9%；进口1,613.6亿美元，增长9.9%。加工贸易项下顺差1,122.8亿美元，收窄5.7%。
在与主要贸易伙伴双边贸易中，对欧盟、日本贸易下降，对美国、东盟贸易增长稳定。据海关统计，前4个月，中欧双边贸易总值1,681.6亿美元，下降1.3%。中美双边贸易总值为1,597.4亿美元，增长9.4%。前4个月，内地与香港双边贸易总值为1,505.9亿美元，增长66%。同期，我与东盟双边贸易总值为1,389.7亿美元，增长18.1%。中日双边贸易总值为979.8亿美元，下降8.5%。
海关统计显示，广东、江苏等7个省市合计进出口占8成，中西部地区出口活跃。前4个月，广东进出口总值3,912.5亿美元，增长35.6%。同期，江苏和北京（含中央在京单位）进出口总值分别为1,667.1亿和1,400.3亿美元，分别增长1.3%和2.8%；上海进出口1,355亿美元，下降1%。此外，浙江、山东和福建进出口总值分别为1,016.3亿、819.3亿和542.1亿美元，分别增长7.1%、7.8%和19.8%。上述7省市进出口值合计占我外贸总值的80.5%。
从出口方面来看，前4个月，广东出口2,210.9亿美元，增长31.1%。江苏、浙江和上海分别出口1,000.1亿、731.5亿和642.1亿美元，分别增长4.6%、12.1%和1.1%。同期，山东、福建和北京分别出口401.1亿、339.7亿和195.8亿美元，分别增长3.9%、24.5%和10.2%。此外，中西部地区出口则保持快速增长，安徽、江西、四川和重庆等省市的出口增速分别为79.8%、52.3%、34.2%和17.6%。
前4个月，外商投资企业进出口5,933.6亿美元，增长1.4%，低于外贸总体增速12.6个百分点。同期，私营企业进出口4336亿美元，增长51.7%，高出外贸总体增速37.7个百分点，占我外贸总值的32.6%。其中，出口2,780.7亿美元，增长51.4%，占出口总值的40%；进口1,555.3亿美元，增长52.1%，占进口总值的24.5%。此外，国有企业进出口2,377.7亿美元，下降3.1%。
在出口商品中，机电产品出口较快增长，传统劳动密集型产品出口增势显着。据海关统计，前4个月，我国机电产品出口4,073.7亿美元，增长17.6%，占出口总值的58.5%。其中，电器及电子产品出口1,873亿美元，增长33.6%；机械设备1,217.5亿美元，增长5.9%。同期，服装出口479.4亿美元，增长20%；纺织品322.2亿美元，增长11.7%；鞋类149.4亿美元，增长20.5%；家具167.8亿美元，增长26.8%；塑料制品102亿美元，增长31.2%；箱包81.9亿美元，增长29.7%；玩具28.4亿美元，增长3.5%；上述7大类劳动密集型产品合计出口1331.1亿美元，增长19.6%，占出口总值的19.1%。此外，汽车出口30万辆，增加18.9%。
在进口商品中，部分能源和资源性产品进口量减少。前4个月，我国进口铁矿砂2.5亿吨，增加3.9%，进口均价为每吨133美元，下跌4.3%；煤1.1亿吨，增加25.6%，进口均价为每吨91.6美元，下跌17.8%；原油9,205万吨，减少0.9%，进口均价为每吨799.6美元，下跌5.2%；大豆1,547万吨，减少14.8%，进口均价为每吨618.4美元，上涨15.6%。此外，机电产品进口2,738.5亿美元，增长18.4%；其中汽车进口31.3万辆，减少20.2%。(完) (整理 丁琦; 审校 杨淑祯)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r