台湾货币市场:短率贴近低位，下周发票量增温令短票利率蠢动

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
* 银行间资金偏滥
* 期初负数操作难
* 下周发票量增加
* 短票利率蠢动
记者 詹静宜
路透台北5月8日 - 台湾银行间短率周三贴近低位。资金调度人士认为，本提存期初银行端资金明显偏滥，然央行冲销力道偏弱，令隔夜拆款加权平均利率< 昨收至6个月低位，随着下周短票发票量增温，长期供不应求的短票利率已蠢蠢欲动。
银行端交易员指出，提存期初银行间青睐负数操作，但资金苦无去化管道，期待下周发票量增加，将可去化部份银行间短票需求，本提存期上旬的负数操作才会扩大，目前当日超额准备仅负122亿算是偏少，而累积超额准备一下子就破700余亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率周二收报0.384%，触及2012年11月5日的低位，前波低位为2012年9月28日的0.383%。
“想做负数，但做不出来!”一位本地大型金控旗下银行交易员说。
市场人士指出，目前央行的政策焦点关注在稳定汇市，对货市少了关爱眼神，央行持续维持适度宽松政策，央行每日存单发行量顶多跟到期存单量持平，对银行间资金去化帮助有限。
本地时间11:30时，台湾金融市场动态：
**台币兑美元走升1.4角报29.450，汇市交易员认为，因人民币与韩元升值的拉抬，再加上股市一举突破8,170前波高点，外资也持续汇入，令台币无畏4月出口表现不佳的影响，蓄势向29.40价位挑战。
**台股 上涨0.98%，报8,243.53点；成交量 报607.24亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.384%。今日区间暂在0.370-0.405%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.390-0.425%，上日收在0.37-0.43%。
**下周发票量增加**
在短票市场方面，一大型票券商表示，今天发票量算是本周的最低位，明、后两天发票量便回温，目前初估下周发票量将较本周增加30-50%，不排除下周短票利率有机会向下测试。
票券业者认为，目前发票量少，难以有效去化银行端资金需求，长期处于供过于求的状况，令短票利率略有走跌的压力，但因发票量能不振，较难跟银行端议价，若下周银行端资金仍偏滥有待去化的话，随着企业缴税资金需求提振发票量，届时料可藉机调降短票利率。
大型金融机构交易员则称，短期内短票利率应会暂且维持在既有区间，主要原因在于现有票量仍偏少，已向票券商反应若要调低利率就要求多给点票量，但票券商也拿不出来。
票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%；30天短票利率主要成交主要在0.70%，少数成交在0.69%，大致与上日相似。法人端30天短票利率主交投在0.70%，少数成交在0.69%及0.71%，与上日相仿。
今日央行存单到期1,639亿台币，发行金额待稍晚央行公布。
本周央行存单到期金额为1兆(万亿)4,605.60亿台币，本周余日到期量分别为周四4,164.25亿及周五799.15亿。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负122亿台币，累计超额准备为713亿台币，加计前期1%的超额准备为1,544亿台币。
**RP利率稳在低位**
公债与公司债附买回(RP)成交利率周三持稳在近期低位。昨日银行间隔拆利率收在0.384%，跌破了近期低点，引发市场关注。惟缴税的心理因素，令RP利率下调不易，多以区间低档附近的利率成交。
一证券商资金调度人士表示，昨日隔拆利率跌破了0.385%的支撑，令人怀疑央行是否有引导短率下滑的用意。将持续关注今日的表现，若连续几日都收低，月中前公司债RP利率仍有机会下调。
另一大型票券商调度人士则称，市场资金泛滥，投信买券需求相当急切，为反应实质供需，已自周一将公债RP自0.60%附近，下调为0.57-0.60%;公司债RP则从0.68%-0.7%，调整为0.66-0.68%。
惟一大型证券商调度人士认为，月底缴税的心理因素将牵动RP利率持稳在既有区间不变，若下个月的资金状况依旧泛滥，届时就会适时反映将RP利率下调。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.75-0.77%。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.60%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.66-0.68%左右。(完) (集体采写 董永年; 审校 曾祥进)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r