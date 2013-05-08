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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 10:39 BJT

新债招标：中国三年续发国债收益率2.9883%，符合预期--业内人士

路透北京5月8日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早续招标发行的300亿元人民币三年期固息国债，中标收益率为2.9883%，完全符合市场此前预测均值。

业内人士并透露，该续发国债边际中标收益率为3.0347%，首场投标倍数为1.59倍。

此为今年第四期三年记账式附息国债品种第一次续发，按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。该期债5月9日至5月13日进行分销，5月15日起与原发行部分合并上市交易。

财政部今年第四期记账式附息国债 从2013年1月31日开始计息，票面利率为3.10%。
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