港报财经评论：德拉吉口术式放水--信报5月8日

德拉吉口术式放水/ 习广思

环球经济阴霾满布，欧洲经济无从改善，愈紧缩愈萎缩。中国经济未见好转，虽然首季GDP增长7.7%，但在外资眼中是中国式衰退。澳洲经济动力减弱，逼到央行要减息。美国经济虽然改善很多，但市场却对此半信半疑。但是，不要怕。世界拥有的是不断放水的央行。你不相信美国经济复苏，联储局主席贝南奇告诉你，买债规模可加可减，QE不一定结束，央行还可以再加码。日本谋尽地一铺，成功与否很难说，但日央行行长黑田东彦不但买债，而且买股，每日都为量宽辩解。目前对市场影响力较大的是欧央行行长德拉吉。欧洲实行紧缩政策，应该有心理准备是一场漫长苦战，但央行姿态明显告诉市场，货币政策将转宽松。上周欧央行减息后，德拉吉一句对负利率持开放态度触动市场神经，因为欧央行开始不畏惧通胀，反而予人同流合污之感，齐齐加入量宽放水行列。

昨日德拉吉表示，欧央行已准备好必要时再减息。所谓必要时，就是经济数据堕落时。但是，欧央行已把利率减至0.5厘，还有几多可以减？德拉吉不断提水，说穿了，其实是用了贝南奇那一招，以姿态语言沟通，讲明放水立场，无招胜有招，皆因能够制造市场憧憬。香港方面，港股继续乾升，恒指早段受制23,000点，午后再见突破，收报23,047点，看好的投资者成功屠熊。大市成交额567亿港元，沽空比率10.1%。恒指攀越23,000点后，汇控 收市后公布首季业绩，季度税前盈利上升95%，远胜市场预期，今日大有机会再带领恒指攀升。恒指这次乾弹，大抵令许多人跌破眼镜，尤其强调其成交不足，恐防弹完即散。然而，如今来到此水平，已予人两难局面，一来大市气氛持续好转，二来反弹之急，随时遇上调整。

投资者不妨脱离指数升跌来看股市。虽然成交不足，形成塘水滚塘鱼的情况，但资金在各个板块及个股中流窜，提供了不少机会，部分强势股更是一枝独秀。先有内房、濠赌股完成调整，再有弱势中资金融股抗跌，上周再见资金在二三线股身上搵食。到近日弱中之弱竟有反弹，基建、食品、航运、钢铁、金属股均反弹。港股筑底回升，未来一段日子，即使指数回落，投资者应视之为买货机会。至于买什么？强势股续强，中资电力、内房股是逢低吸纳对象，可留意近期券商股大幅跑出，中长线吸纳。部分新能源股强势，例如国电科环 、华电福新 等。(B02)

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炒家势狙击澳元/ 苏子

自上周四欧洲央行议息后，因为市场担心可能会出现负利率的情况，故欧罗汇价一直面对较为严峻的沽压，兑美元曾多次略破20天SMA支持后才能止跌回稳。不过，由于欧罗兑美元近日始终未能在跌破20天SMA支持后，出现更猛烈的沽盘；到昨天欧洲市汇价更借助德国公布较市场预期为佳的3月工厂订单，而迅速自欧洲市的1.3064低位显着反弹至1.313高位；故相信市场应已消化了上周四欧洲央行的负面议息结果，稍后汇价一旦再次重返100天SMA阻力以上收市，预料汇价或在应跌不跌下而回复新的上升动力，预料后市20天保历加通道的1.3185顶部阻力，以及自1.3711高位跌至1.2744低位的50%反弹目标，即1.3228关键阻力有望顺利突破。

昨天澳洲央行意外地宣布减息，故澳元兑美元成功跌破1.02支持位，而看淡澳元的情绪则大幅上升。目前已有不少市场人士猜测澳洲央行或已加入全球汇率战争中，相信利淡的气氛将限制澳元兑美元重返1.02/1.023阻力区以上，故稍后较大机会继续往下寻底。留意上次澳洲央行议息后曾表示预期于今年年底前会把利率保持不变，但目前央行突然反口，担心或令澳元成为汇市炒家新的狙击目标。如昨晚澳元兑美元以接近全日低位收市，投资者今天宜继续顺势建立澳元兑美元短仓，待汇价在跌破3月4日的1.0113低位后，可以进一步考验一算心理关口。

倘若欧罗可以保持偏稳的势头，同时澳元则持续走低，预料欧罗兑澳元稍后有望创今年新高。1.3心理关口一旦顺利突破，预料汇价将会挑战2月1日的1.3189高位。短线而言，若澳元兑美元意外地升回1.023阻力以上收市，届时欧罗兑澳元才可避免以单边市形式挑战今年高位，否则策略上宜顺势买入欧罗兑澳元。(B12)