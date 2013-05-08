《中国贸易焦点》4月外贸超预期仍难逃虚高之嫌，整体料维持温和增长

* 海外经济改善推动中国4月出口超预期

* 抑制热钱举措可能挤出外贸虚增水分，一季度高增长难延续

* 整体而言中国今年外贸形势向好，料维持温和增长

* 热钱持续流入加剧人民币短期升值压力，全年料幅度不大

* 海外资本市场对中国贸易数据反应正面

路透北京5月8日 - 继前月意外高增长后，中国4月进出口增速再度超预期，在近期诸多先行指标黯淡之时为经济前景抹上一笔亮色，但围绕出口虚高的争论仍未停歇，中国经济复苏力度究竟多大尚需更多数据验证。

鉴于决策层已意识到热钱异动对外贸数据真实性的影响并出台相关管理措施，一季度中国外贸的高增长料难以持续，在全球经济弱复苏态势下，今年外贸或较去年仅略有改善，整体料维持温和增长。

短期而言，贸易顺差的扩大可能进一步加剧人民币的升值压力，但年内仍以双向波动为主。

“4月贸易数据延续了回升势头，进出口同比增幅都远高预期。”中国国际经济交流中心研究员王军认为，一方面与去年同期基数低有关，另一方面也因全球降息潮中，人民币升值预期也使得套利资金通过贸易渠道流入，推高了数据。

“一季度外贸对GDP的贡献已经转正，预计今年外贸将持续对GDP起正面拉动作用，也支持中国经济仍处温和复苏的判断。”他表示。

中国海关稍早公布数据显示，4月出口和进口同比分别增长14.7%和16.8%，高于路透调查预估中值10.3%和13.9%；贸易顺差则扩大至181.6亿美元，而3月为逆差8.8亿美元。

渣打银行驻上海经济学家SHEN LAN称，中国4月进口和出口数据均相对强劲，能够提振市场对复苏动力增强的情绪。“我认为，出口增长除了建立在全球经济呈现逐步复苏迹象的基础上，还必须在某种程度上得到实际海外需求的支撑。”他称。

尽管中国一季度经济增速逊于预期，仅为7.7%，但外贸意外亮丽，出口增速高达18.4%，远高于前两季的个位数增长，其中对香港出口大幅上升，同比大增74.1%，对中国总出口增速贡献达到10.4个百分点，在对其它经济体出口表现平平的情况下，这一数据引发对热钱加速流入的担忧，以及外贸数据能否真实反映经济现状的质疑。

4月贸易数据公布后，市场获得提振。亚洲股市 周三升至近两年最高水平，隔夜美国与德国股市创下纪录高点带动起的正面人气，而强劲的中国贸易数据使之进一步升温。对中国经济敏感的澳元兑美元 在数据公布后升至盘中高位1.0193。

贸易数据亦提振人民币结汇热情，人民币兑美元即期 早盘跟随中间价跳空高开,中间价较上日大涨103个点子，刺穿6.20整数关口创下历史新高，激励盘中即期亦首次升破6.15。但国内股市反应平淡，沪综指 早盘收升0.27%。

欲览中国贸易数据图表，请点击（link.reuters.com/par87t）

**质疑犹存**

市场普遍认为，受“热钱”等因素的扰动，中国一季度出口存在虚高成分，这一因素在4月可能并未得到缓解，但鉴于监管层已出手应对这一问题，未来出口将逐渐回归常态温和增长。

“人民币升值吸引热钱通过外贸公司流入境内，这个因素一直是有的，只是程度不同而已。”首创证券研究所副所长王剑辉认为，即使剔除掉这个因素，4月的出口形势也是向好的，维持今年出口增长8-10%，进口增长12-15%，贸易顺差低于700亿美元的判断。

中国经济逐步复苏令人民币升值预期犹存，同时欧美日等主要经济体量化宽松货币政策使得热钱流入中国风险加大，境外游资通过虚假贸易途径进入中国以赚取人民币升值及利差收益一定程度导致一季度外贸数据失真，并招致外管局上周末出招，不仅收紧金融机构的外汇综合头寸下限，还要求外贸企业10日内解释清楚货物进出口和贸易收支总量不匹配的原因。

“我们仍认为数据有虚假成分，受套利因素的影响，但随着相关措施的实施，未来几个月应能把水分挤出，回归基本面。”申银万国宏观首席分析师李慧勇称，并维持全年进出口略有改善增速不超10%的判断。

分析人士指出，由于外管局新规刚出，4月数据是否反映了真实状况仍待观察，未来可能还会继续出台政策，抑制国际投机资金通过贸易形式大量流入中国。

浙商证券宏观分析师郭磊分析指出，出口可能会逐渐堵住“一日游”，剔除注水，并摆脱一季度传统的季节异动影响，向正常趋势值回归。在理想状态下，中国出口能够在没有对港部分误导的状态下，逐步恢复到10-15%的水平。

海关表示，中国4月与主要贸易伙伴双边贸易中，对欧盟、日本贸易下降，对美国、东盟贸易增长稳定。前四个月，中美双边贸易总值为1,597.4亿美元，增长9.4%；内地与香港双边贸易总值为1,505.9亿美元，增长66%。

目前全球经济仍处于缓慢复苏中，但前景仍有不确定性。中国商务部日前表示，如果外部环境不发生大的变化，今年中国进出口将延续平稳增长态势，增长速度有望略高于上年，但大幅回升的可能性不大。

**人民币短期升值压力不减**

今年在诸多海外经济体量化宽松背景下，资金加速流入中国，贸易顺差则进一步扩大，短期而言，人民币升值压力难以消退。

“今年以来人民币无论是名义汇率或实际汇率都存在升值过快，这在全球主要经济体都采取宽松货币政策的背景下，也给中国很大的压力，而这种升值的趋势对外贸企业的影响更为明显。”王军表示，但他指出短期还看不出中国货币政策有调整的迹象。

澳新银行经济师刘利刚和周浩也在报告中指出，由于中国当局开始打击热钱流入，近期不断走强的人民币汇率也因此面临着一定的走弱可能。他们认为，在整体经济复苏仍然较为脆弱、同时日元不断贬值的大背景下，人民币的过度升值并不符合中国的利益。

去年底以来人民币升势势头凌厉，特别是近几个月人行中间价 屡创新高，令市场做多人民币活动盛行，并有企业自银行借出外币来投资人民币资产，以进行套利。人民币兑美元 中间价周三报6.1980元，创下2005年汇改以来新高。

交通银行金融研究中心分析师唐建伟表示，人民币升值压力短期内存在，但央行政策方面可能引导双向波动；而且中国经济基本面不具备大幅升值的空间，未来还会是双向波动的走势。