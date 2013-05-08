港报财经评论：4月数据，难有惊喜--经济日报5月8日

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
4月数据，难有惊喜/ 余少文
4月宏观数据公布前夕，上证综合指数和国企指数连升三日，国企指数更重越11,100点，但预期4月通胀轻微回升，贷币供应继续收紧，再加上贸易数据被质疑有水份，若然数据最后缺乏惊喜，会阻碍中资股反弹。上证综合指数昨日继续在2,200点水平整固，国企指数昨日早段在11,000点整固后，午后开始攀升，全日升113点或1%，收11,115点，是近两个月来最高收市价，成交额轻微增加至129亿港元，但随大市上升的主板H股只有63%。而红筹指数升26点或0.6%，收4,499点，成交额38亿港元。尽管上证和国指三连升，实际成交并不显着增加，维持反弹看法，尤其目前是政策真空期，股民亦观望今周开始披露的4月宏观经济数据，但早前公布的4月PMI数据差，对4月宏观数据并没有太大期望。
按彭博预测，预期今日打头阵的4月进出口贸易增长，会轻微放缓，出口增长回落至单位数的9.1%，进口降至13%。只是国家信息中心质疑一季度外贸出口增长13.4%，高出去年同期7.2个百分点，是有水份，估计不少出口数字通过转口回流中国内地，间接推高出口增速，或是中海发展 、中国远洋 和中海集运 等首季业绩未能受惠出口高增长而录得亏损原因之一。由于进出口贸易数字的可信性打了折扣，即使数字好过预期，也难令人有惊喜。而市场关注的通胀，会在周四公布，预期回升至2.3%，仍会低于中国今年目标，但工业生产者出厂价格指数料跌2.3%，连续两个月扩大跌幅，及连续十四个月下跌，跟PMI放缓走势配合，反映经济动力仍然不足。
至于3月数字突然飙升的货币供应量，彭博料4月M2升幅降至15.5%，新增贷款则回落至7,550亿元人民币，若然预测准确，将显示中国继续收窄货币供应。实际上，人民银行昨日正回购操作金额增加至550亿元人民币，是三个星期以来最多，也是今年2月重启正回购以来第二大单日正回购操作，反映央行收水并没有放慢脚步。尤其央行近日公布的外汇资产数字中，央行3月新增外汇资产达2,881亿人民币，高于同期的金融机构新增外汇占款2,363亿元人民币，显示有资金从金融机构以外途径流入中国内地，故见到外汇管理局急急加强银行结售汇综合头寸管理等，预期央行会加大正回购操作力度，缓和热钱流入所带来的压力。(B06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r