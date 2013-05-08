港报财经评论：4月数据，难有惊喜--经济日报5月8日

4月数据，难有惊喜/ 余少文

4月宏观数据公布前夕，上证综合指数和国企指数连升三日，国企指数更重越11,100点，但预期4月通胀轻微回升，贷币供应继续收紧，再加上贸易数据被质疑有水份，若然数据最后缺乏惊喜，会阻碍中资股反弹。上证综合指数昨日继续在2,200点水平整固，国企指数昨日早段在11,000点整固后，午后开始攀升，全日升113点或1%，收11,115点，是近两个月来最高收市价，成交额轻微增加至129亿港元，但随大市上升的主板H股只有63%。而红筹指数升26点或0.6%，收4,499点，成交额38亿港元。尽管上证和国指三连升，实际成交并不显着增加，维持反弹看法，尤其目前是政策真空期，股民亦观望今周开始披露的4月宏观经济数据，但早前公布的4月PMI数据差，对4月宏观数据并没有太大期望。

按彭博预测，预期今日打头阵的4月进出口贸易增长，会轻微放缓，出口增长回落至单位数的9.1%，进口降至13%。只是国家信息中心质疑一季度外贸出口增长13.4%，高出去年同期7.2个百分点，是有水份，估计不少出口数字通过转口回流中国内地，间接推高出口增速，或是中海发展 、中国远洋 和中海集运 等首季业绩未能受惠出口高增长而录得亏损原因之一。由于进出口贸易数字的可信性打了折扣，即使数字好过预期，也难令人有惊喜。而市场关注的通胀，会在周四公布，预期回升至2.3%，仍会低于中国今年目标，但工业生产者出厂价格指数料跌2.3%，连续两个月扩大跌幅，及连续十四个月下跌，跟PMI放缓走势配合，反映经济动力仍然不足。

至于3月数字突然飙升的货币供应量，彭博料4月M2升幅降至15.5%，新增贷款则回落至7,550亿元人民币，若然预测准确，将显示中国继续收窄货币供应。实际上，人民银行昨日正回购操作金额增加至550亿元人民币，是三个星期以来最多，也是今年2月重启正回购以来第二大单日正回购操作，反映央行收水并没有放慢脚步。尤其央行近日公布的外汇资产数字中，央行3月新增外汇资产达2,881亿人民币，高于同期的金融机构新增外汇占款2,363亿元人民币，显示有资金从金融机构以外途径流入中国内地，故见到外汇管理局急急加强银行结售汇综合头寸管理等，预期央行会加大正回购操作力度，缓和热钱流入所带来的压力。(B06)