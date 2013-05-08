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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 09:40 BJT

表格：4月30日止日本生胶库存升至六年高位

路透5月8日 - 日本橡胶贸易协会最新公布的数据显示，4月30日止的10日内，日本生胶库存升至2007年以来最高位。

该协会一名官员称，这是生胶库存自2007年6月10日以来首次超过16,000吨。2007年6月10日时生胶库存计16,717吨。

以下为分类库存数据(单位：吨)：

种类 4月30日 4月20日 4月10日 3月31日 3月20日 3月10日

生胶 16,094 15,976 15,668 15,799 14,802 12,553

天然乳胶 349 336 308 367 329 365

合成胶(固体) 1,337 1,414 1,347 1,499 1,516 1,621

合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 于春红)
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