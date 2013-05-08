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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 09:43 BJT

****《港报快速浏览》--5月8日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：亚太减息撑经济，风险抛脑后--经济日报                              
 港报社评：强军必先治军，能战始能不战--信报                                  
 港报社评：大马华人又成代罪羊--星岛日报                                      
 港报社评：赢家输家以外检视工潮暴露的严峻问题--明报                          
 港报社评：罢工工人失业，凸显激进工潮遗害--文汇报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：德拉吉口术式放水--信报                                        
 港报财经评论：4月数据，难有惊喜--经济日报                                   
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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