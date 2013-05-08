《香港报摘》--其他报纸重要消息5月8日

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
* 明报
--恒地 或相关人士早年已收购的大角嘴海兴大厦，住宅单位的收购价由3年前实用尺价约5,000 港元，提升至今年3月约8,000港元。有消息指近期发展商已提价至实尺约9,000港元，累积加幅达八成之多。
--曾向政府索价高达70亿元的山顶道何东花园，于去年12月遭政府放弃列为法定古蹟。市场盛传，有关项目近日低调于市场上放售，叫价45亿港元，若以可建楼面约6.2万方尺计，每方尺楼面地价约7.26万港元。 * 星岛日报
--民主党创党主席的资深大律师李柱铭与妻子李方绮娥，日前一同入禀高等法院，控告汇丰私人银行(瑞士)在处理他们的投资合约时，违反合约条款及误导，更擅自处理他们的部分股票，要求银行赔偿20万美元。 * 苹果日报
--台湾壹传媒卖盘告吹后，壹传媒 原与旺中蔡家等四方买家约定周四(9日)退还17亿余元新台币定金。但周二(7日)却有买家突然向台北法院申请假扣押壹传媒资产。
--恒地及协成行的黄竹坑商厦楼花环汇广场，未受打击工商舖炒卖措施影响，开售两星期售出15层。发展商随即将两层拆细成12个单位出售，入场费1,059.4万港元起，即日售出10伙。
--在政府连环出招压楼市后，太古地产 续看淡后市，行政总裁郭鹏表示，楼市将进入调整期，虽难估计调整福度，但肯定不会像去年般，出现政府越出招楼价越上升的趋势。 * 东方日报
--华人饮食 股东会高票通过认购福临门的议案。福临门酒家董事徐德强指，福临门注入上市公司后，可透过资本市场融资及引入其他合作伙伴，并扩大专业营理团队，脱离家族式经营。
--受惠访港旅客人数持续增加，泛海酒店 历时3年并购的尖沙咀金巴利街10及12号，终透过强拍统一业权。发展商计划兴建一幢提供约90个房间的酒店，料总投资额约6亿港元。 * 文汇报
--港机工程 表示，去年该公司业绩下挫主要受技工短缺问题拖累，情况仍未转好，料持续至今年上半年。
--恒大地产 公布，4月销售额72.6亿元人民币，按月增15.8%;而1月至4月累计销售额249.8亿元人民币，按年增长51.9%。 * 大公报
--浙江沪杭甬 公布，首季收益17.32亿元人民币，按年增加6.3%。(完)
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路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r