《香港报摘》--其他报纸重要消息5月8日

* 明报

--恒地 或相关人士早年已收购的大角嘴海兴大厦，住宅单位的收购价由3年前实用尺价约5,000 港元，提升至今年3月约8,000港元。有消息指近期发展商已提价至实尺约9,000港元，累积加幅达八成之多。

--曾向政府索价高达70亿元的山顶道何东花园，于去年12月遭政府放弃列为法定古蹟。市场盛传，有关项目近日低调于市场上放售，叫价45亿港元，若以可建楼面约6.2万方尺计，每方尺楼面地价约7.26万港元。 * 星岛日报

--民主党创党主席的资深大律师李柱铭与妻子李方绮娥，日前一同入禀高等法院，控告汇丰私人银行(瑞士)在处理他们的投资合约时，违反合约条款及误导，更擅自处理他们的部分股票，要求银行赔偿20万美元。 * 苹果日报

--台湾壹传媒卖盘告吹后，壹传媒 原与旺中蔡家等四方买家约定周四(9日)退还17亿余元新台币定金。但周二(7日)却有买家突然向台北法院申请假扣押壹传媒资产。

--恒地及协成行的黄竹坑商厦楼花环汇广场，未受打击工商舖炒卖措施影响，开售两星期售出15层。发展商随即将两层拆细成12个单位出售，入场费1,059.4万港元起，即日售出10伙。

--在政府连环出招压楼市后，太古地产 续看淡后市，行政总裁郭鹏表示，楼市将进入调整期，虽难估计调整福度，但肯定不会像去年般，出现政府越出招楼价越上升的趋势。 * 东方日报

--华人饮食 股东会高票通过认购福临门的议案。福临门酒家董事徐德强指，福临门注入上市公司后，可透过资本市场融资及引入其他合作伙伴，并扩大专业营理团队，脱离家族式经营。

--受惠访港旅客人数持续增加，泛海酒店 历时3年并购的尖沙咀金巴利街10及12号，终透过强拍统一业权。发展商计划兴建一幢提供约90个房间的酒店，料总投资额约6亿港元。 * 文汇报

--港机工程 表示，去年该公司业绩下挫主要受技工短缺问题拖累，情况仍未转好，料持续至今年上半年。

--恒大地产 公布，4月销售额72.6亿元人民币，按月增15.8%;而1月至4月累计销售额249.8亿元人民币，按年增长51.9%。 * 大公报

--浙江沪杭甬 公布，首季收益17.32亿元人民币，按年增加6.3%。(完)