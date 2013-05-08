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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 09:58 BJT

澳新汇市：新西兰元兑美元挫跌逾1%，受新西兰央行抛售的消息影响

路透悉尼5月8日 - 新西兰元兑美元 周三大跌，此前有报导称，新西兰央行总裁表示该行在抛售新西兰元，但时间点和来龙去脉均不明朗。

新西兰元兑美元跌逾1%，低见0.8360美元，最新报0.8371美元。交易商称，新西兰央行过去曾卖过新西兰元，但大致来说都不会进行干预。

新西兰央行总裁惠勒是在国会一委员会发表上述谈话。(完)

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