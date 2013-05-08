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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 10:16 BJT

路透调查：韩国央行周四料将维持利率不变，因对经济与通胀看法乐观

**日圆下滑与朝鲜情势带来风险**

债市投资人尚未放弃降息的可能性，但过去一个月来，他们对于降息的押注已有所减弱。一年期、三年期和五年期公债收益率(殖利率)周二来到低于政策利率的水准，但高于4月10日水准。

分析师表示，澳洲央行周二意外降息不太可能影响韩国央行的决定，因为韩国官员强调两国经济在许多方面上都不同。

韩国央行上月底公布初估数据显示，韩国1-3月经济成长率触及两年高点，但另外公布的工业生产数据则趋疲，暗示成长数据可能需要下修。

韩国央行总裁金仲秀曾表示，通胀率和经济成长率今年稍后均会升高，但许多分析师的看法显然较为悲观，尤其是欧元区和中国等经济体动能降温的迹象下。

韩国国会周二通过了5.3兆(万亿)韩元(48.4亿美元)的政府追加预算，辅以其他刺激措施，料使经济成长率提高数个百分点。

由于日本政府政策带动日圆贬值，且与朝鲜(北韩)的紧张关系抑制了韩国消费和投资，使得韩国央行也面临了宽松政策的压力。

但韩国央行官员表示，日圆贬值对韩国出口的冲击可能没有许多人预期的那么大，而韩国在回应其他发达国家量化宽松政策上能做的也有限。(完) (编译 徐文焰/于春红/王冠中; 审校 白云/李爽/于春红)
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