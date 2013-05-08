路透调查：韩国央行周四料将维持利率不变，因对经济与通胀看法乐观

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
**日圆下滑与朝鲜情势带来风险**
债市投资人尚未放弃降息的可能性，但过去一个月来，他们对于降息的押注已有所减弱。一年期、三年期和五年期公债收益率(殖利率)周二来到低于政策利率的水准，但高于4月10日水准。
分析师表示，澳洲央行周二意外降息不太可能影响韩国央行的决定，因为韩国官员强调两国经济在许多方面上都不同。
韩国央行上月底公布初估数据显示，韩国1-3月经济成长率触及两年高点，但另外公布的工业生产数据则趋疲，暗示成长数据可能需要下修。
韩国央行总裁金仲秀曾表示，通胀率和经济成长率今年稍后均会升高，但许多分析师的看法显然较为悲观，尤其是欧元区和中国等经济体动能降温的迹象下。
韩国国会周二通过了5.3兆(万亿)韩元(48.4亿美元)的政府追加预算，辅以其他刺激措施，料使经济成长率提高数个百分点。
由于日本政府政策带动日圆贬值，且与朝鲜(北韩)的紧张关系抑制了韩国消费和投资，使得韩国央行也面临了宽松政策的压力。
但韩国央行官员表示，日圆贬值对韩国出口的冲击可能没有许多人预期的那么大，而韩国在回应其他发达国家量化宽松政策上能做的也有限。(完) (编译 徐文焰/于春红/王冠中; 审校 白云/李爽/于春红)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r