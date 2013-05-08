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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 10:05 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--5月8日-5月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月8日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。

华沙--波兰央行召开货币政策会议(最后一日)。

布达佩斯--匈牙利央行副总裁Adam Balog在一次会议上发表讲话。

伦敦--第一届英国-吉布提贸易投资论坛。吉布提共和国总统Ismail Omar Guelleh、经济财政部长Ilyas Dawaleh及外交部长Mahamoud Youssouf将出席。

5月9日(四)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

5月10日(五)

伊斯坦布尔--欧洲复兴开发银行2013年年会和商业论坛(至5月11日)。

首尔--韩国央行总裁金仲秀在国际金融协会(IIF)2013年峰会上发表主题演讲。

内罗毕--肯尼亚商业银行第42届年度股东大会。

5月11日(六)

圣彼得堡--20国集团(G20)筹备会议(至5月12日)。

5月13日(一)

暂无重要经济事件。

5月14日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开会议，没有议息计划

雅加达--印尼央行召开理事会会议。

5月15日(三)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (整理 白云; 审校 张若琪)
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