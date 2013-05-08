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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 10:08 BJT

《汇市简讯》美元/日圆重回99.00上方，受空头回补支撑

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* 美元/日圆买盘支撑其从稍早低点98.64回升，基金回补空头予以支撑

* 该货币对略微上行，但向99.20上方的停止单迈进可能加速

* 99.50附近仍有卖单，但规模不如昨天那么大

* 98.50下方有买单。(完)

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