台湾债市：五年公债殖利率盘初反应出口数据走跌，但台股大涨反转走势

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透台北5月8日 - 台湾五年期公债102/2殖利率周三盘初因上日出口数据不如预期而走跌，一度下跌近1基点，然而台股 盘中大涨，交易商担忧情势丕变，立即反转五年券走势，令殖利率转而走升。
交易员指出，盘初出口数据不如预期为多头提供支撑，但因此波五年券殖利率已下修10多个基点，低档买盘追价犹豫，因此盘中台股大涨后，短线获利了结卖盘出笼，令五年券瞬间变盘。交易员料今日五年券交易区间将拉大至0.87-0.90%，上方先看0.90%的整数关卡。
本地时间10:07时，台湾加权股价指数 大涨1.37%报8,275.15点。
交易员观察市场的最新动态：
* 盘初反应出口数据不佳殖利率走跌。
* 台股上涨后，五年102/2 及10年券102/6 殖利率同步反转上扬。
* 本周其余交易易台股走势成短线观察指标，8,500点关卡至为重要。
* 五年券0.90%附近测试交易商买盘意愿。
今日预估殖利率交易区间：
* 102/2估在0.87%-0.90%。
本地时间10:07最新报价：
* 102/2殖利率弹1.1基点，报0.8930%。
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* 美国债市：公债价格走低，但仍陷于区间内
* 《欧元区金融焦点》葡萄牙10年期新债发行取得巨大成功，有望按期退出纾困
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* 美国数据：3月消费信贷增加79.7亿美元，升幅为八个月来最小
* 《分析师观点》台湾4月出口不如预期，因全球消费需求不振 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r