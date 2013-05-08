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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 10:12 BJT

台湾债市：五年公债殖利率盘初反应出口数据走跌，但台股大涨反转走势

路透台北5月8日 - 台湾五年期公债102/2殖利率周三盘初因上日出口数据不如预期而走跌，一度下跌近1基点，然而台股 盘中大涨，交易商担忧情势丕变，立即反转五年券走势，令殖利率转而走升。

交易员指出，盘初出口数据不如预期为多头提供支撑，但因此波五年券殖利率已下修10多个基点，低档买盘追价犹豫，因此盘中台股大涨后，短线获利了结卖盘出笼，令五年券瞬间变盘。交易员料今日五年券交易区间将拉大至0.87-0.90%，上方先看0.90%的整数关卡。

本地时间10:07时，台湾加权股价指数 大涨1.37%报8,275.15点。

交易员观察市场的最新动态：

* 盘初反应出口数据不佳殖利率走跌。

* 台股上涨后，五年102/2 及10年券102/6 殖利率同步反转上扬。

* 本周其余交易易台股走势成短线观察指标，8,500点关卡至为重要。

* 五年券0.90%附近测试交易商买盘意愿。

今日预估殖利率交易区间：

* 102/2估在0.87%-0.90%。

本地时间10:07最新报价：

* 102/2殖利率弹1.1基点，报0.8930%。

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* 《分析师观点》台湾4月出口不如预期，因全球消费需求不振 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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