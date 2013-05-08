台湾债市：五年公债殖利率盘初反应出口数据走跌，但台股大涨反转走势

日本债市：国际政治紧张形势推高公债价格，10年券收益率触三个月低点

路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货