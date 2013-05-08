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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 10:21 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初升向29.4价位，人民币与韩元升值带动

路透台北5月8日 - 台币兑美元 周三盘初走升。因人民币与韩元升值的拉抬，再加上股市一举突破8,170前波高点，外资也持续汇入，令台币无畏4月出口表现不佳的影响，蓄势向29.40价位挑战。

汇银人士表示，出口商眼见29.5价位失守，抛汇压力略有加大。央行则小量进场维持秩序，令台币兑美元维持在29.5上下的区间内波动，以符合相对稳定的汇率，有助于出口价格竞争力的论调。

交易员观察市场最新动态：

* 4月出口虽差，但进口衰退更多，也代表进口商买汇需求降低

* 企业贬值救出口呼声又起，但出口衰退的问题在产业结构，预料央行不会在此时逆势而为

* 韩元因北韩飞弹威胁降低，令美元多单持续平仓，关注当局何时干预

* 央行两边都做，维持在收盘时稳定汇价

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.400-29.520

最新相关报导链接：

* 新闻稿：中国4月进出口分别增长16.8%和14.7%,贸易顺差181.6亿美元

* (中国汇市)人民币兑美元中间价报6.1980元　,创2005年汇改以来新高

* 韩元汇率：企划财政部对韩元迅速升值发出警告，称正密切关注市场

* 东京汇市：主要货币走势平淡，新西兰央行表态拖累新西兰元走低

* 《中国金融焦点》改革有望提速，或多管齐下推一揽子方案

环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 (记者 董永年; 审校 黄凯)
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