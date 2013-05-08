中国货币市场：流动性宽裕主要回购利率走低，央票重启需求报送影响暂不大

路透北京5月8日 - 中国银行间市场周三流动性宽裕不改，支撑主要回购加权利率 走低。稍早央行公开市场重启央票需求报送引市场人士高度关注，他们认为，此举或为对冲陆续回流至银行间的央票到期资金，并应对外部经济体宽松政策引发资金流入的压力。

交易员们表示，目前看，央票需求报送重启尚未对货币市场产生太大影响，场内资金融出方力量明显胜于融入方。而更多影响还待观察明日公开市场央票是否将正式发行等后续发展。

上海一券商交易员称，“今天资金还是很宽，重启央票需求申报没什么影响，因为现在的交易行为都是基于当天头寸的需要。”

业内人士周三透露，在时隔近一年半后，中国人民银行公开市场首次重启央票申报需求，期限三个月；同时仍保留了28天期正回购这一回笼流动性的操作工具，近期一直报而未发的逆回购需求则引退。

上海一银行交易员认为，欧洲和澳洲央行接连降息，结合外管局发布的外汇资金管理条例看，热钱流入的压力应该很大。

上述券商交易员补充认为，二季度后央行到期规模确实不少，且从回收流动性的角度出发，央票的效果可能更好。

澳洲央行周二调降指标利率0.25个百分点，至纪录低点2.75%，这是澳洲央行12月以来首次降息，令许多分析师大感意外，他们原本预期澳洲央行将再按兵不动一段时间。 而上周四欧洲央行(ECB)亦将指标利率下调25个基点至纪录低点0.50%。

为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外汇管理局周日发布通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:一天 2.1145 2.3620 -24.75

七天 2.9789 3.1784 -19.95

14天 3.0974 3.1516 -5.42 上交所债券回购

其中:一天 2.7900 2.3000 +49.00

七天 2.8400 2.8000 +4.00

14天 3.0000 2.6550 +34.50 回购定盘利率

其中:隔夜 2.1300 2.3600 -23.00

七天 3.0100 3.1780 -16.80

14天 3.0600 3.1700 -11.00 shibor

其中:隔夜 2.1100 2.3600 -25.00

七天 2.9840 3.1760 -19.20