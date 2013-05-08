中国货币市场：流动性宽裕主要回购利率走低，央票重启需求报送影响暂不大

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透北京5月8日 - 中国银行间市场周三流动性宽裕不改，支撑主要回购加权利率 走低。稍早央行公开市场重启央票需求报送引市场人士高度关注，他们认为，此举或为对冲陆续回流至银行间的央票到期资金，并应对外部经济体宽松政策引发资金流入的压力。
交易员们表示，目前看，央票需求报送重启尚未对货币市场产生太大影响，场内资金融出方力量明显胜于融入方。而更多影响还待观察明日公开市场央票是否将正式发行等后续发展。
上海一券商交易员称，“今天资金还是很宽，重启央票需求申报没什么影响，因为现在的交易行为都是基于当天头寸的需要。”
业内人士周三透露，在时隔近一年半后，中国人民银行公开市场首次重启央票申报需求，期限三个月；同时仍保留了28天期正回购这一回笼流动性的操作工具，近期一直报而未发的逆回购需求则引退。
上海一银行交易员认为，欧洲和澳洲央行接连降息，结合外管局发布的外汇资金管理条例看，热钱流入的压力应该很大。
上述券商交易员补充认为，二季度后央行到期规模确实不少，且从回收流动性的角度出发，央票的效果可能更好。
澳洲央行周二调降指标利率0.25个百分点，至纪录低点2.75%，这是澳洲央行12月以来首次降息，令许多分析师大感意外，他们原本预期澳洲央行将再按兵不动一段时间。 而上周四欧洲央行(ECB)亦将指标利率下调25个基点至纪录低点0.50%。
为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外汇管理局周日发布通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:一天 2.1145 2.3620 -24.75
七天 2.9789 3.1784 -19.95
14天 3.0974 3.1516 -5.42 上交所债券回购
其中:一天 2.7900 2.3000 +49.00
七天 2.8400 2.8000 +4.00
14天 3.0000 2.6550 +34.50 回购定盘利率
其中:隔夜 2.1300 2.3600 -23.00
七天 3.0100 3.1780 -16.80
14天 3.0600 3.1700 -11.00 shibor
其中:隔夜 2.1100 2.3600 -25.00
七天 2.9840 3.1760 -19.20
三个月 3.8804 3.8808 -0.04 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r