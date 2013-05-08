澳新汇市：央行总裁谈话打击新西兰元大跌，中国数据推升澳元

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
惠勒并表示，该行不指望干预将对汇率造成实质影响。
在半年一度的金融稳定报告中，惠勒同时警告高房价及强势新西兰元的风险升高。
新西兰元日内下跌0.7%，支撑位料在0.8376美元，此为100日均线位置。周一以来新西兰元已经贬值1.5%。
新西兰元兑欧元、日圆及英镑也正在疗理此前庞大的跌幅；新西兰元兑澳元甚至也走贬，澳元周二受到重创，因澳洲央行降息，指标利率降至2.75%的历史低点。澳元兑新西兰元 脱离四年低点，报1.2129新西兰元，先前低点为1.1965新西兰元。
澳元兑美元 缩减跌幅，报1.0188美元，海外市场一度跌至3月初以来低点1.0155美元。预料可在1.0150美元寻得支撑，交易商多称该价位有期权障碍。
(简) 中国公布强劲的贸易数据略为缓解经济放缓疑虑之后，澳元兑美元一度上涨0.0025美元。
不过澳元兑美元本周至今仍下跌超过1%，投资人揣测澳洲央行可能进一步降息。银行间利率期货<0#YIB:>显示，市场预期8月前降息至2.5%的机率为100%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 王丽鑫)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r