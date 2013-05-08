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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 10:47 BJT

澳新汇市：央行总裁谈话打击新西兰元大跌，中国数据推升澳元

惠勒并表示，该行不指望干预将对汇率造成实质影响。

在半年一度的金融稳定报告中，惠勒同时警告高房价及强势新西兰元的风险升高。

新西兰元日内下跌0.7%，支撑位料在0.8376美元，此为100日均线位置。周一以来新西兰元已经贬值1.5%。

新西兰元兑欧元、日圆及英镑也正在疗理此前庞大的跌幅；新西兰元兑澳元甚至也走贬，澳元周二受到重创，因澳洲央行降息，指标利率降至2.75%的历史低点。澳元兑新西兰元 脱离四年低点，报1.2129新西兰元，先前低点为1.1965新西兰元。

澳元兑美元 缩减跌幅，报1.0188美元，海外市场一度跌至3月初以来低点1.0155美元。预料可在1.0150美元寻得支撑，交易商多称该价位有期权障碍。

(简) 中国公布强劲的贸易数据略为缓解经济放缓疑虑之后，澳元兑美元一度上涨0.0025美元。

不过澳元兑美元本周至今仍下跌超过1%，投资人揣测澳洲央行可能进一步降息。银行间利率期货<0#YIB:>显示，市场预期8月前降息至2.5%的机率为100%。(完)

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