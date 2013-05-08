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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 10:41 BJT

香港已公布经济指标--2013/5/8

时间                经济指标                     按年%            前月（季）按年%  上年同月（季）按
                                                                                    年%
  2013年3月          综合消费物价指数（CPI）       +3.6                +4.4               +4.9
  2013年3月          甲类消费物价指数（CPI A       +4.0                +4.7               +4.3
                     ）                                                             
  2013年3月          零售值                        +9.8                +22.7             +17.1
  2013年3月          零售量                        +10.2               +21.9             +13.2
  2012年第四季       本地生产总值（GDP）           +2.5                +1.4               +3.0
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  失业率                                       13年1月-3月         12年12月-13年2   12年1月-3月
                                                                   月               
                                                 3.5%                    3.4%           3.4%
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 （以下以10亿港元为                               当月                 前月             上年同期
 单位）                                                                             
  2013年3月          贸易赤字／盈余             -49.15                -33.99            -43.88
 
注: *为已经更新
    ^经修订数据。（完） 
    
 （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......     日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........
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