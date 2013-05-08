欧洲个股：卡塔尔有意购买Bankia持有的国际航空集团股权--FT

路透5月7日 - 据英国金融时报(FT)报导，卡塔尔已与国际航空集团(IAG) 进行接洽，向其提出非正式要约，希望通过购买西班牙Bankia银行持有的12%的IAG股权，成为IAG的最大股东。IAG是英国航空和西班牙国家航空(Iberia)的母公司。

FT援引两位消息人士报导，卡塔尔已征求过IAG的意见，看其是否欢迎卡塔尔成为其股东。

FT援引其中一消息人士的话称，最初的接洽是在去年进行的，不过尚不清楚哪家卡塔尔公司会买入Bankia持有的IAG股权。

第三位知情消息人士对FT表示，IAG约在三个月前就已通知Bankia，卡塔尔有购买股权的兴趣。

“这是Bankia的事情，我们不会进一步置评，”IAG发言人对路透表示。

路透无法立即联系上Bankia对此置评。该行之前也拒绝向FT提供评论，其表示将为旗下非核心资产争取最好的价格。

Bankia是西班牙有史以来破产的最大银行。该行今年早前为重整资本，聘请了罗斯柴尔德(Rothschild)帮助其出售对其他公司的持股，包括电力集团Iberdrola 和保险公司Mapfre 。(完) (编译 白云; 审校 许娜/高琦)