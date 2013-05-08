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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 11:12 BJT

韩国数据：3月L货供额较上年同期成长7.1%，增幅降至21个月低位

韩国央行公布的另一项数据显示，银行4月向家庭放款金额增加0.9万亿(兆)韩元(8.2465亿美元)，增加幅度大于3月时的0.1兆韩元。

韩国央行周四将举行货币政策会议，市场预期央行将维持利率于2.75%不变。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
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