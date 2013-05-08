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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 11:24 BJT

日本个股：丰田汽车2013/14财年营业利润预估料逾180亿美元-NHK

路透东京5月8日 - 日本放送协会(NHK)周三报导指出，丰田汽车 对于2014年3月止会计年度的营业利润预估可能达1.8万亿(兆)日圆(181.7亿美元)。

丰田汽车将于周三0600GMT公布截止今年3月会计年度的第四季度财报，同时将发布2013/14年度财测。(完)
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