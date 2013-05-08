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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 11:31 BJT

台湾债市：RP利率稳在低位，关注隔拆利率是否持续下滑

路透台北5月8日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周三持稳在近期低位。昨日银行间隔拆利率收在0.384%，跌破了近期低点，引发市场关注。惟缴税的心理因素，令RP利率下调不易，多以区间低档附近的利率成交。

一证券商资金调度人士表示，昨日隔拆利率跌破了0.385%的支撑，令人怀疑央行是否有引导短率下滑的用意。将持续关注今日的表现，若连续几日都收低，月中前公司债RP利率仍有机会下调。

另一大型票券商调度人士则称，市场资金泛滥，投信买券需求相当急切，为反应实质供需，已自周一将公债RP自0.60%附近，下调为0.57-0.60%;公司债RP则从0.68%-0.7%，调整为0.66-0.68%。

惟一大型证券商调度人士认为，月底缴税的心理因素将牵动RP利率持稳在既有区间不变，若下个月的资金状况依旧泛滥，届时就会适时反映将RP利率下调。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.75-0.77%。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.60%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.66-0.68%左右。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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