全球油料作物：油世界调降欧盟油菜籽产量预估，主因英国收成前景欠佳

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透汉堡5月7日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二表示，欧盟2013年油菜籽产量料达1,980万吨，较此前的估计减少40万吨，主因英国收成前景转差。
2012年油菜籽产量为1,924万吨。
“整体而言，目前预计英国油菜籽总产量将大幅减少，低至180-190万吨；远低于上年的256万吨。”油世界在报告中指出。
先前原本预计欧盟今夏油菜籽产量将大幅增加。油世界4月30日原预计，欧盟2013年的产量为2,020万吨，而英国则料为230万吨。英国是欧盟第三大油菜籽生产国。
“油菜籽供应较之前对2013年7月-2014年6月的预测要吃紧一些。”油世界称。“主要原因是不利的天气状况导致英国不得不放弃至少20万公顷的冬油菜籽收成，使该国产量大幅减少。”
油世界表示，英国农户可能在其中部分区域重新种植春大麦、单产较低的春油菜籽，部分土地甚或维持休耕。
但油世界仍预计欧盟主要油菜籽生产国德国，以及波兰、捷克、丹麦、奥地利、保加利亚、罗马尼亚和斯洛伐克2013年油菜籽产量增加。这将有助抵减欧盟地区第二大油菜籽生产国法国产量的减少。
“欧盟油菜籽产量前景恶化可能对油菜籽价格有支撑作用，那也可能令油菜籽较大豆的溢价扩大，”油世界表示。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 郑茵)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r