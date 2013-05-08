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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 11:34 BJT

全球油料作物：油世界调降欧盟油菜籽产量预估，主因英国收成前景欠佳

路透汉堡5月7日 - 总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界(Oil World)周二表示，欧盟2013年油菜籽产量料达1,980万吨，较此前的估计减少40万吨，主因英国收成前景转差。

2012年油菜籽产量为1,924万吨。

“整体而言，目前预计英国油菜籽总产量将大幅减少，低至180-190万吨；远低于上年的256万吨。”油世界在报告中指出。

先前原本预计欧盟今夏油菜籽产量将大幅增加。油世界4月30日原预计，欧盟2013年的产量为2,020万吨，而英国则料为230万吨。英国是欧盟第三大油菜籽生产国。

“油菜籽供应较之前对2013年7月-2014年6月的预测要吃紧一些。”油世界称。“主要原因是不利的天气状况导致英国不得不放弃至少20万公顷的冬油菜籽收成，使该国产量大幅减少。”

油世界表示，英国农户可能在其中部分区域重新种植春大麦、单产较低的春油菜籽，部分土地甚或维持休耕。

但油世界仍预计欧盟主要油菜籽生产国德国，以及波兰、捷克、丹麦、奥地利、保加利亚、罗马尼亚和斯洛伐克2013年油菜籽产量增加。这将有助抵减欧盟地区第二大油菜籽生产国法国产量的减少。

“欧盟油菜籽产量前景恶化可能对油菜籽价格有支撑作用，那也可能令油菜籽较大豆的溢价扩大，”油世界表示。(完)

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