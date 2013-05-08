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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 11:26 BJT

香港股市：4月港股每日平均交易金额按月下降19%

路透香港5月8日 - 据香港交易及结算所 最新资料显示，4月份港股恒生指数 累计涨2%，惟每日平均交易金额却按月下降19%。

资料显示，4月份主板及创业板的股份每日平均成交金额为584.27亿港元，较3月份722.43亿港元明显减少。不过，今年1-4月港股的每日平均成交金额为703.24亿港元，按年上升17%。

港交所旗下期货交易所于4月初开始延长恒生指数和H股指数的期货交易时段，惟相关交易量没有太大变化，其中恒指期货平均每日成交量保持在87,000张的水平，按月微增0.2%，H股指数期货的交易量按月升2.8%至8万张。

今年首4个月的衍生权证（窝轮）平均每日成交金额96.01亿港元，较去年同期80.22亿港元上升20%。同期交易所买卖基金（ETF）日均成交49.18亿港元，较去年同期18.41亿港元上升167%。

截至4月底为止，香港上市公司数目1,558间，市值共223,745亿港元。（完）

参看相关细节，可点选公司网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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