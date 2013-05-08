更新版 1-新债招标：中国三年续发国债收益率符预期，央票或重启消息稍有冲击

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
* 续发三年国债中标收益率符合预期
* 需求偏弱，首场认购倍数为年内相对低位
* 央票或重启发行亦有冲击 (新增更多细节和评论)
路透北京5月8日 - 中国财政部周三续发行的三年国债中标收益率符合预期。市场人士称，投资者不太认可该品种之前的收益水平，需求偏弱，而央行公开市场近一年半后重启央票申报需求也有所冲击。
业内人士透露，中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币三年期固息国债，中标收益率为2.9883%，边际中标收益率为3.0347%，首场投标倍数为1.59倍。此前市场预测均值为2.99%。
“这种债之前本来绝对收益率水平就偏低，价值一般，需求不大好；正好又说要发央票，大家顺势就投高点，”上海一银行交易员称。
深圳一券商交易员也表示，央票重启申报需求的消息传出后，机构投标位有所抬高。
业内人士周三透露，在时隔近一年半后，中国人民银行公开市场首次重启央票申报需求，期限三个月；同时仍保留了28天期正回购这一回笼流动性的操作工具，近期一直报而未发的逆回购需求则引退。
上述上海交易员并表示，确有不少大中型机构的投标策略为“基本量+搏边际”；招标结束后，一级半市场的卖盘不少，“卖盘哗啦啦的，基本上都是被迫投标后出的。”
而此次新债1.59倍的首场认购倍数，亦追平了年内记账式附息国债招标第二低水平。(预浏览中国2013年国债发行中标明细表，请点选 )
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.9970%；本次续发债的标的券130004券最新报价对应收益率 在2.97%/3.00%。
此为今年第四期三年记账式附息国债品种第一次续发，按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。该期债5月9日至5月13日进行分销，5月15日起与原发行部分合并上市交易。
财政部今年第四期记账式附息国债 从2013年1月31日开始计息，票面利率为3.10%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r