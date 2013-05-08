更新版 1-新债招标：中国三年续发国债收益率符预期，央票或重启消息稍有冲击

* 续发三年国债中标收益率符合预期

* 需求偏弱，首场认购倍数为年内相对低位

* 央票或重启发行亦有冲击 (新增更多细节和评论)

路透北京5月8日 - 中国财政部周三续发行的三年国债中标收益率符合预期。市场人士称，投资者不太认可该品种之前的收益水平，需求偏弱，而央行公开市场近一年半后重启央票申报需求也有所冲击。

业内人士透露，中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币三年期固息国债，中标收益率为2.9883%，边际中标收益率为3.0347%，首场投标倍数为1.59倍。此前市场预测均值为2.99%。

“这种债之前本来绝对收益率水平就偏低，价值一般，需求不大好；正好又说要发央票，大家顺势就投高点，”上海一银行交易员称。

深圳一券商交易员也表示，央票重启申报需求的消息传出后，机构投标位有所抬高。

业内人士周三透露，在时隔近一年半后，中国人民银行公开市场首次重启央票申报需求，期限三个月；同时仍保留了28天期正回购这一回笼流动性的操作工具，近期一直报而未发的逆回购需求则引退。

上述上海交易员并表示，确有不少大中型机构的投标策略为“基本量+搏边际”；招标结束后，一级半市场的卖盘不少，“卖盘哗啦啦的，基本上都是被迫投标后出的。”

而此次新债1.59倍的首场认购倍数，亦追平了年内记账式附息国债招标第二低水平。(预浏览中国2013年国债发行中标明细表，请点选 )

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.9970%；本次续发债的标的券130004券最新报价对应收益率 在2.97%/3.00%。

此为今年第四期三年记账式附息国债品种第一次续发，按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，进行甲类成员追加投标。该期债5月9日至5月13日进行分销，5月15日起与原发行部分合并上市交易。