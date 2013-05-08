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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 11:49 BJT

《全球市场》亚洲股市上涨，中国贸易数据超预期提供助力

葡萄牙顺利发债亦支撑乐观人气，这表明该国有望退出纾困状态，支持了欧元区危机正在减退的观点，尽管该地区债务问题远未得到解决。

黄金在这种环境下受打压。现货金 上升0.3%至每盎司1,456.96美元，周二下跌逾1%，因黄金上市交易基金(ETF)持仓降至2009年初以来最低。

“资金持续流出黄金ETF具有象征意义。资金回归股票等‘常规’金融资产，说明大宗商品热潮的超级周期结束，未来走势将较为艰难，尤其是对金属而言，”住友商事能源部总经理Bob Takai表示。

他称，“大宗商品价格更可能由通常的供需平衡而不是投机性资金流动来决定，”并补充道，大宗商品价格的下行趋势将损及那些依赖资源发展的经济体。

欧元兑美元 上升0.1%至1.3090美元，兑日圆 上涨0.2%，报129.67日圆。

美元兑日圆 上升0.1%，报99.07日圆。

美国原油期货 持稳于每桶95.62美元，布兰特原油期货 微跌0.1%，报104.26美元。(完) (编译 洪曦/许娜/王冠中/张若琪/王翔琼; 审校 田建华/于春红/李春喜/郑茵)
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