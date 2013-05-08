《全球市场》亚洲股市上涨，中国贸易数据超预期提供助力

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
葡萄牙顺利发债亦支撑乐观人气，这表明该国有望退出纾困状态，支持了欧元区危机正在减退的观点，尽管该地区债务问题远未得到解决。
黄金在这种环境下受打压。现货金 上升0.3%至每盎司1,456.96美元，周二下跌逾1%，因黄金上市交易基金(ETF)持仓降至2009年初以来最低。
“资金持续流出黄金ETF具有象征意义。资金回归股票等‘常规’金融资产，说明大宗商品热潮的超级周期结束，未来走势将较为艰难，尤其是对金属而言，”住友商事能源部总经理Bob Takai表示。
他称，“大宗商品价格更可能由通常的供需平衡而不是投机性资金流动来决定，”并补充道，大宗商品价格的下行趋势将损及那些依赖资源发展的经济体。
欧元兑美元 上升0.1%至1.3090美元，兑日圆 上涨0.2%，报129.67日圆。
美元兑日圆 上升0.1%，报99.07日圆。
美国原油期货 持稳于每桶95.62美元，布兰特原油期货 微跌0.1%，报104.26美元。(完) (编译 洪曦/许娜/王冠中/张若琪/王翔琼; 审校 田建华/于春红/李春喜/郑茵)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r