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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 11:35 BJT

台湾汇市：央行重申汇率稳定才有助外贸发展

路透台北5月8日 - 针对企业界希望汇率贬值以提振出口竞争力，台湾央行周三表示，汇率动态稳定对于外贸发展最有帮助，基本上汇率仍是由供需决定，央行会维持动态稳定。

针对立法委员询问若是日圆持续贬值台湾央行的因应之道，中央银行副总裁杨金龙表示，由于韩国与日本的贸易相似度比台湾高，估计若日圆贬值更甚，对韩国的冲击大，对台湾的冲击较低。

另外经济建设委员会主委管中闵则表示，针对汇率并无特别意见。他也表示，台湾近期出口情势不佳，主因之一是国际景气复苏不明，第二是中国的经济成长不如预期的好。

“估计第二到第三季出口会起来，下半年会非常好。”管中闵说。

当地时间11:26，台币兑美元 周三盘中升1.46角报29.444。(完) (记者 高洁如 审校)
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