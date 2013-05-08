投行观点：A股第二季将探底回升，因经济复苏及流动性仍充裕--瑞银

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透上海5月8日 - 国际投行瑞银 对中国A股二季度表现持乐观态度。瑞银证券中国研究部副主管、首席证券策略分析师陈李认为，第二季A股将探底回升，且回升目前已经开始，回升动力主要来自国内经济反弹及流动性仍相当充裕。
陈李未对二季度股指波幅作出预期，不过他仍坚持年初的判断，即沪深300指数 今年底会较年初上涨两成左右，即在3,000点左右，沪深300指数周三早盘收市收在2,539.784点。
对于二季度行业配置，他较为看好汽车、家电及地产等耐用消费品行业，因其景气度上升及估值较低；不看好产能过剩及库存较高的大宗商品行业；对银行、机械水泥重卡等中游行业持中性略乐观态度。
“尽管4月PMI数据较弱，但是从一些微观指标来看，中国经济是处于弱复苏中，而不是有些人认为的没复苏。”他预计，二、三季度国内经济增速将会回升，会明显好于第一季度。
一季度中国国内生产总值仅同比增长7.7%，低于预期。而上周刚公布的中国官方4月制造业PMI指数意外回落，新订单、库存等多项指数均下降，出口订单降至荣枯线下方；汇丰中国4月制造业PMI亦回落且略逊于初值，新出口订单、就业等分项指数降至萎缩区域。
陈李举例称，4月包括重卡、工程机械等与基建相关行业已转为正增长，发电量增速大幅提高，汽车、家电及房地产等部分先导行业的成长超越预期。
他还指出，过去6个月，中国社会融资规模及信贷的增量均创出历史新高。二季度国内社会融资规模环比可能会下降，但同比增速仍会较快，这完全足够支持国内经济增长，亦对提高股市估值有一定帮助。
对于市场所担忧的新股发行重启及限售股解禁带来的扩容压力，他认为，这些因素不太会影响股指大盘走势，可能只会对估值偏高的中小盘股产生冲击。
中国证监会今年发起对拟上市公司的财务专项大检查，业内估计，在中介机构自查及监管部门抽查结束后，A股首次公开发行(IPO)有望在6月左右重启。
“若是未来批量发行估值较低的小盘股，这将对现在平均估值40倍的创业板冲击较大。”陈李说，从过往几年来，IPO并非股市最大股票供给来源，没必要过分担忧。
他并指出，中小盘股今年以来表现较好，但在未来两三个月走势出现分化，医药环保等行业可能仍会不错，而消费电子则会面临行业周期自顶峰下滑的风险。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r