投行观点：A股第二季将探底回升，因经济复苏及流动性仍充裕--瑞银

路透上海5月8日 - 国际投行瑞银 对中国A股二季度表现持乐观态度。瑞银证券中国研究部副主管、首席证券策略分析师陈李认为，第二季A股将探底回升，且回升目前已经开始，回升动力主要来自国内经济反弹及流动性仍相当充裕。

陈李未对二季度股指波幅作出预期，不过他仍坚持年初的判断，即沪深300指数 今年底会较年初上涨两成左右，即在3,000点左右，沪深300指数周三早盘收市收在2,539.784点。

对于二季度行业配置，他较为看好汽车、家电及地产等耐用消费品行业，因其景气度上升及估值较低；不看好产能过剩及库存较高的大宗商品行业；对银行、机械水泥重卡等中游行业持中性略乐观态度。

“尽管4月PMI数据较弱，但是从一些微观指标来看，中国经济是处于弱复苏中，而不是有些人认为的没复苏。”他预计，二、三季度国内经济增速将会回升，会明显好于第一季度。

一季度中国国内生产总值仅同比增长7.7%，低于预期。而上周刚公布的中国官方4月制造业PMI指数意外回落，新订单、库存等多项指数均下降，出口订单降至荣枯线下方；汇丰中国4月制造业PMI亦回落且略逊于初值，新出口订单、就业等分项指数降至萎缩区域。

陈李举例称，4月包括重卡、工程机械等与基建相关行业已转为正增长，发电量增速大幅提高，汽车、家电及房地产等部分先导行业的成长超越预期。

他还指出，过去6个月，中国社会融资规模及信贷的增量均创出历史新高。二季度国内社会融资规模环比可能会下降，但同比增速仍会较快，这完全足够支持国内经济增长，亦对提高股市估值有一定帮助。

对于市场所担忧的新股发行重启及限售股解禁带来的扩容压力，他认为，这些因素不太会影响股指大盘走势，可能只会对估值偏高的中小盘股产生冲击。

中国证监会今年发起对拟上市公司的财务专项大检查，业内估计，在中介机构自查及监管部门抽查结束后，A股首次公开发行(IPO)有望在6月左右重启。

“若是未来批量发行估值较低的小盘股，这将对现在平均估值40倍的创业板冲击较大。”陈李说，从过往几年来，IPO并非股市最大股票供给来源，没必要过分担忧。